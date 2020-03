A to na základě rozhodnutí FAČR ze dne 12. března 2020, kdy byl v České republice minimálně na třicet dní vyhlášen stav nouze. „Respektujeme rozhodnutí Vlády ČR s ohledem na zdraví hráčů, funkcionářů i fanoušků a jsme i nadále v pravidelném kontaktu se státními orgány tak, abychom mohli včas reagovat na jakékoliv další změny, které by se týkaly průběhu soutěží, které pod nás spadají,“ uvedl předseda asociace Martin Malík

Pokud nebude určeno jinak, start jarní části se tak zpozdí minimálně ještě o další tři kola, což je podle předsedy OFS Příbram Martina Havla velká komplikace. „Můj osobní názor je, že jarní část soutěže nebudeme schopni odehrát,“ připouští nejhorší možný scénář.

Nedokáže si totiž představit, že by nastalý skluz bylo možné dohnat. A to ani pomocí takzvaného anglického týdne, který by zahrnoval dva mistrovské zápasy v týdnu. „Musíme si uvědomit, že se jedná o amatérskou soutěž. Funkcionáři i hráči chodí normálně do práce, proto by pro ně bylo velmi náročné, kdyby museli hrát systémem středa, sobota. Jak fyzicky, tak hlavně časově. Velký problém by byl i v obsazení utkání rozhodčími“ podotýká Havel. „Navíc nikdo teď nedokáže říct, jak se momentální situace bude nadále vyvíjet,“ doplňuje.

Co by to ve výsledku znamenalo? Pravděpodobné jsou dvě možnosti. A sice anulování celého ročníku, případně zachování pořadí ve všech soutěžích na základě podzimních výsledků. „Obě dvě varianty jsou možné. Nejsem ale schopen říct, co se jeví reálněji. Je to tak padesát na padesát,“ říká předseda OFS Příbram, ale zároveň dodává: „Ještě nepředbíhejme, na jakékoliv závěry je brzo a stát se může cokoliv. Budeme se samozřejmě řídit pokyny FAČR.“

O něco růžověji vypadá alespoň situace týkající se bojů v okresním poháru. „Jelikož už je ve fázi čtvrtfinále, jeho dohrání se jeví mnohem reálněji,“ prozrazuje závěrem Martin Havel.