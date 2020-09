Čtyři góly během uplynulého víkendu vstřelili i Josef Čížek z Bohutína a Miroslav Turek z Krásné Hory

Radost proto měl po zápase nejen on sám, ale i jeho spoluhráči. Ti měli dokonce o jeden důvod k dobré náladě navíc. „Máme interní sazebník. Za tohle je tam deset piv,“ prozradil Pinkava, co musí za svůj střelecký výkon dát do kabiny. „Kluci navíc mají rádi Plzeň, tak to bude trochu dražší,“ doplnil s úsměvem.

Pinkavům počin by jistě ocenil i bývalý ligový kanonýr Daniel Huňa, který momentálně válí za Tochovice a v minulém kole se dokonce představil právě i za rezervu ve III. třídě. Tentokrát ale v sestavě chyběl. „Z osobního hlediska mě to mrzí, protože zahrát si proti takovému exligovému hráči je vždycky čest,“ říká Pinkava.

„Na druhou stranu nám to ze sportovního hlediska vůbec nevadilo. Věděli jsme, že zápas se kryje s utkáním tochovického áčka, že soupeř tak přijde o možnost doplnit kádr. I proto jsme nakonec zvítězili tak vysokým rozdílem a já dal ty čtyři góly,“ poznamenává.

Višňovou teď v sobotu čeká duel na trávníku Staré Hutě, dosud vedoucího týmu soutěže, kde by Jan Pinkava na svůj střelecký výkon rád navázal. „Abych se ale přiznal, moc se tam netěším. Stará Huť je v domácím prostředí velmi kvalitní a nepříjemný soupeř. Navíc určitě jsem tam nikdy nedal gól a snad ani nevyhrál. Ve fotbale se ale může stát všechno, tak třeba to zrovna teď vyjde,“ doufá.