Ve III. B třídě dlouho odhodlaně odolávaly Borotice. V poločase dokonce vedly. Po změně stran ale Stará Huť spustila kanonádu a devíti góly dala jasně najevo, u koho zůstanou všechny body. Podobná situace se opakovala v Krásné Hoře, kde obě půle ovládli s přehledem domácí. Velké Lečici vstřelili nejprve pět branek, po obrátce dalších šest a to i díky kanonýrovi víkendu Miroslavu Turkovi.

Ve velkém stylu opustily poslední místo Dublovice. V sokolskému duelu vlétli hosté na soupeře z Rosovic a za půl hodiny svítil na ukazateli skóre stav 0:5. Domácí se dokázali ještě vrátit do zápasu, když do přestávky snížili zásluhou Schütze a Trana. Rozjetý soupeř už však neponechal nic náhodě a Kutil uzavřel gólový účet.

Jeho dva nejbližší pronásledovatelé rovněž nezaváhali. Rezerva příbramského Spartaku sice musela otáčet duel v Luzích, ale ještě do poločasu otočila vývoj zápasu a definitivní pojistku přidal v závěru zápasu Lagron. V Jincích se naopak mohli všichni uklidnit až ke konci utkání. Vedoucí branka přišla zásluhou Drába až v 73. minutě a o chvíli později na něj navázal Zadina.

Hodinu hry trvalo obléhání bohutínské svatyně, než se objevil Volosjanko a zajistil Dušníkům výhru. Domácí kanonýr s postupem kol ztrácí na počtu vstřelených branek. Po třech a dvou, nyní zapsal jedinou, nicméně do třetice opět vítěznou a lídr okresu tak nadále pokračuje bez ztráty bodu.

Sokolové z Trhových Dušníků nadále zůstávají jediným stoprocentním týmem v okresním přeboru. Fotbalisté lídra dlouho dobývali bránu Bohutína, až se v jeho řadách objevil jediný úspěšný střelec Ivan Volosjanko. Po dvou porážkách se do třetice dočkaly prvních bodů a také vítězství dočkaly Dubníky, které rozstřílely Rosovice na jejich půdě.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.