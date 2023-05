Velká překvapení přineslo 21. kolo fotbalového okresního přeboru. Dva z aspirantů na postup totiž překvapivě zaváhali. Bohutín prohrál v Novém Kníně a Daleké Dušníky doma remizovaly s Luhy. Hodně branek padlo v Petrovicích, Hřiměždicích či Nečíně.

Daleké Dušníky doma remizovaly s Luhy 2:2 | Foto: Ondřej Jícha

První velké překvapení kola přišlo v Novém Kníně. Domácí zaskočili favorita už v závěru prvního poločasu Vlasákem. Za Bohutín dokázal srovnat excelentní střelec Petřík. Poté ale koukal na krutou desetiminutovku soupeře, který se prosadil třikrát a rázně vykročil za pozdějším vítězstvím 4:2.

Zaváhání konkurenta mohly využít Daleké Dušníky. Lídr okresu začal parádně a během minuty si vytvořil dvougólový náskok. „Na začátku jsme hráli, co jsme chtěli. Vedli jsme 2:0, snažili jsme se hru uklidnit. Od té doby jsme ale hráli jinak a bylo to špatně,“ kroutil hlavou jeden ze střelců Václav Sklenář. „Trochu jsme začátek podcenili. Bohužel bylo všechno jinak, než jsme si mysleli,“ přidal se na druhé straně Vladimír Kout. Kapitán Luhů snížil před přestávkou a po obrátce se hostům podařilo i vyrovnat.

„Ony nás rozebraly svou hrou. Zdržovaly a my s tím neumíme hrát, psychicky odejdeme. Neumíme bránit standardní situace a dostaneme z nich dva góly,“ uvedl Sklenář. „Každá naše standardní situace zaváněla šancí,“ dodal Kout. Výsledkem 2:2 také zápas skončil. „O to víc mrzí. Když navíc Petrovice vyhrají, tak nás stáhnou. Místo toho, abychom zvýšili náskok, tak se nám zmenší,“ štvalo Sklenáře. Naopak hosté odjížděli domů spokojení. „Doma jsme vyhráli 2:1, kdy jsme otáčeli zápas. Jeli jsme si sem pro bod. Povedlo se nám je obrat už podruhé,“ usmíval se Kout.

Zaváhání konkurentů využily Petrovice, které doma rozstřílely Višňovou 6:2. Kanár zazpíval také Nečínu, jenž doma prohrál s nováčkem ze Staré Huti 0:6. Přetrhnout černou sérii se podařilo Březnici, která se letos trápí, nicméně teď si poradila s Trhovými Dušníky. „Zlomili jsme trápení kvalitním a bojovným výkonem. Také se nám podařilo konečně vstřelit gól. Rozhodlo, že jsme proměnili šance, které jsme měli,“ konstatoval trenér Tomáš Vaněček, který si pochvaloval zejména výkon Jana Vobejdy, jemuž se podařilo zařídit úvodní trefu. Domácí podržel i brankář Matěj Petráň při dvou trestných kopech soupeře.

Pořádnou facku dostalo Třebsko. Na půdě Hřiměždic se sice dostalo do vedení, v řadách domácího týmu se ale probudil kanonýr Martin Jílek, který zamířil přesně hned čtyřikrát. „Bál jsem se toho, ale že to bude takový klepec, jsem nečekal. Kdyby to bylo alespoň o gól, ale takhle? Obrana nefungovala,“ poznamenal vedoucí týmu hostů Jiří Funk.

Po bodu se rozdělily Dublovice doma s béčkem Spartaku. Podle trenéra hostů Martina Drašnara byla remíza zasloužení. Od obou stran se hrál navíc výborný zápas. Domácí po dvaceti minutách přitlačili jako první a šli do vedení, po změně stran začal makat Spartak a vyrovnal. Ke konci oba týmy nastřelily tyčku. „Jsem rád za bod, že jsme ho urvali a nejeli domů s prázdnou,“ ulevil si Drašnar, který vyzdvihl výkon hlavního rozhodčího Daniela Němce. „Zapískal skvěle na naše poměry okresního přeboru. Dával výhody, zapískal, až když se mělo. Nastavil systém, který dodržoval celý zápas. Jak Dublovice, tak my jsme byli spokojení po celých devadesát minut,“ liboval si kouč Spartaku.