Ještě než se začal diskutovat o změnách a přešlo k losování soutěží, tak dostaly své poháry týmy, kterým nebyly předání v závěru minulé sezony. Okresní fotbalový svaz si hodně kladl aby trofeje byly co nejvíc předány na hřišti, aby si je hráči užili v emocích a euforii.

Příbram byla jeden z mála okresů ve Středočeském kraji, který v minulé sezoně uplatňoval penalty v případě, že utkání skončilo remízou. Od nadcházející sezony však rozstřel o bonusový bod zmizí. „Vyhlásili jsme anketu, abychom mezi kluby zjistili, zda se za poslední tři roky osvědčil. Výsledek dopadl vyrovnaně, nicméně body, které rozhodly o zrušení penalt, byly od Komise rozhodčích. Utkání se natahovala a rozhodčího nebylo možné použít na další zápas,“ odůvodnil změnu sekretář Okresního fotbalového svazu (OFS) Jan Hadraba.

Nyní už vedení bude vědět, kdy utkání skončí a rozhodčí budou moci použít na další víkendová střetnutí. „Myslím, že by se mělo rozhodnout na hřišti během zápasu a remíza k fotbalu patří. Výsledky ankety nebyly vysloveně o tom, že by kluby řekly, že si užívaly penaltové rozstřely,“ dodal Hadraba.

Další velkou revoluční novinkou, kterou si oddíly odsouhlasily, že se o ní bude jednat, bude jednání o možné redukci soutěží III. třídy ze dvou na jednu od sezony 2024/25. „Počet účastníků III. tříd klesal a hlavním cílem nápadu člena Výkonného výboru OFS Jiřího Kuby bylo vytvořit pyramidu soutěží," uvedl Pavel Chán. Diskuse ukázala, že kluby jsou tomuto řešení nakloněny a zvolily postupnější cestu tak, aby cílové počty byly dosaženy až další soutěžní ročník, nikoliv tedy ten nadcházející, který bude přechodný. Podrobnější plán musí připravit Sportovně technická komise a VV OFS Příbram.

Změny čekají i soutěže mládeže. Při losovacím aktivu se rozjela velká debata na téma, že by se změnil formát utkání mladších žáků. Dosud děti nastupovaly v hracím systému 7+1, nově by týmy mohly nastupovat o jednoho hráče navíc a hrálo by se od vápna k vápnu. „Nebude se tedy hrát přes šířku hřiště jako doposud. Mladší žáci tak budou dříve vnímat celou šíři hřiště. Jde o doporučení Komise mládeže Fotbalové asociace České republiky (KM FAČR) a přistupuje k tomu i Středočeský krajský fotbalový svaz. Konečné rozhodnutí ale musí udělat KM OFS Příbram, která se sejde v týdnu od 15. 8. 2022.

Kluby si v případě mládeže rovněž odsouhlasily variantu, že od nadcházející sezony budou moci v mládežnických zápasech nově nastoupit dva hráči, kteří jsou o rok starší, než je věkový limit dané kategorie. Tato možnost je již několik let v Soutěžním řádu, ale v soutěžích OFS Příbram by se tato možnost objevila poprvé. I zde ale bude mít poslední slovo KM OFS Příbram.

Vedení OFS rovněž seznámilo kluby se statistikami týkající se rozhodčích a pilotního projektu tzv. „Létajících delegátů“. V uplynulé sezoně vzrostl jejich počet i obsazenost utkání. Na okrese přibylo sedm nových sudích a za sezonu 2021/22 se podařilo obsadit 88,91% všech zápasů hlavním arbitrem. Na jaře se cifra zastavila dokonce na 92,5%. Naopak přetrvávajícím problém zůstává na okresu zajištění dostatečné pořadatelské služby v utkáních spadajících do jeho správy. Další statistické ukazatele ukazovaly chování v technických zónách, občerstvení rozhodčích nebo jejich kabiny, chování diváků a hodnocení výkonu rozhodčích. Komise rozhodčích OFS rozhodla, že od nové sezóny nebudou kluby povinny hodnotit výkon rozhodčích a upustí se tak od dlouholeté praxe.

Vyvrcholením aktivu bylo premiérové utkání Superpoháru OFS Příbram, kdy se setkaly týmy domácího Nového Knína, jako vítěze Okresního poháru, a Trhových Dušníků, kteří zastupovaly vítěze Okresního přeboru. Utkání skončilo vítězstvím domácích 2:1. Zajímavostí bylo, že utkání bylo nahráváno automatickým nahrávacím systémem s umělou inteligencí, o jehož koupi OFS Příbram, ale i některé další kluby v okrese, uvažují. „Osobně jsem velkým zastáncem pořizování záznamů z utkání a snažíme se o to s i s kolegy v krajských soutěžích“, uvedl Pavel Chán.

Každý ze zástupců aktivu obdržel první vydání ročenky Okresního fotbalového svazu Příbram, které sestavil z vlastních fotografií a z příspěvků členů VV a odborných komisí OFS Příbram sekretář Jan Hadraba. V ní se kromě fotek nacházely i podrobné údaje a zobrazená práce a nasazení okresního fotbalového hnutí.„Budeme rádi, když si ročenku zakoupí široká nejen fotbalová veřejnost, protože tím přispěje na pokrytí nákladů OFS Příbram. A že jich poslední dobou je…“ dodal předseda OFS.