Březnice prohrála na úvod podzimu s Luhy 0:3 a tak jim chtěla na vlastním hřišti porážku oplatit. Stalo se, protože na domácí půdě zvítězila rovněž rozdílem tří branek. „Paráda! Odveta se povedla. Utkání u nich nám vůbec nevyšlo. Teď to bylo úplně o něčem jiném. Měli jsme lepší sestavu, někteří z nás nabrali přes zimu formu,“ pochvaloval si kapitán Michal Tuháček, který otevřel skóre zápasu už v šesté minutě.

Hosté sice vyrovnali z penalty, ale po přestávce už byl lepší domácí celek. Vedení zpět mu vrátil Soldát. „Byl to rychlý gól, který nám hodně pomohl. Do toho vzápětí přišel třetí, jenž nás uklidnil,“ komentoval Tuháček. I třetí branku Bžeznice přidal Soldát. Dvěma trefami v zápase se dotáhl navíc na vedoucího Lukáše Drába z Jinců, který střelecky ostrouhal. K viděni byla i jedna červená karta. Marek Žid podle rozhodčích bezohledně kopl soupeře při skluzu ze strany v souboji o míč. Po druhé žluté tak musel putovat předčasně do sprch.

Vedoucí Jince se představily v Bohutíně. Jejich kanonýr Lukáš Dráb avizoval v dotazníku Deníku, že se jedná pro něj o hřiště, kde se mu nedaří. Odešel bez vstřelené branky, na druhou stranu u třech branek hostů asistoval, přestože měli domácí více ze hry. „Byl to boj, fotbalově jsme na soupeře neměli. Přehrál nás,“ řekl Dráb. Jeho týmu ale vyšla taktika v podobě nakopávaných balónů a větší důraz v soubojích, díky kterému nakonec vyhrál 4:2, ačkoliv on sám vyšel naprázdno. „Potvrdila se má slova. Sám nevím, čím to je,“ přemítal nahlas.

Zdroj: Ondřej Jícha

Hned čtyři zápasy skončily až v penaltovém rozstřelu. Kosova Hora v něm přetlačila béčko Spartaku, Nečím přišel v poslední minutě o výhru, druhý bod si ale uzmul pro sebe, Rosovice uspěly v Třebsku, ačkoliv dohrávaly o deseti po vyloučení Duška, a Trhové Dušníky porazily Počepice. V posledním utkání otočily Dublovice zápas proti Sedlčanům, i když po přestávce prohrávaly. Nakonec zvítězily 3:1, když se dvakrát v rychlém sledu prosadil Lomoz.