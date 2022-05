Nevídaný závěr přineslo utkání mezi Spartakem a Trhovými Dušníky. Domácí si šli za pohodovým vítězstvím a nic nenasvědčovalo k tomu, že by měli ztratit vedení 4:0. Zvlášť, když poslední gól dali v 76. minutě. Následně se však k překvapení všech začalo otáčet utkání na stranu hostů. „Úplně jsme nechytli začátek zápasu. Tím jak jsme vystřídali a přišel jsem na plac, tak jsem se snažil naší hru trošku oživit, což se povedlo,“ komentoval Zdeněk Černý, který se zapojil do zápasu na začátku druhého poločasu a nastartoval obrat Dušníků.

Hned po čtvrtém gólu Spartak přišla odpověď z jeho kopačky, když proměnil svůj únik a překonal Nováka poprvé. O dvě minuty později se situace opakovala znovu a opět z ní vyšel vítězně střelec Trhových Dušníků. „Řekl jsem si, že nemám co ztratit a snažit se klukům trochu pomoct. Když jsem běžel na bránu, tak jsem se snažil u toho trošku přemýšlet a povedlo se. Dvakrát to tam padlo. Dva góly. Pak jsme byli v euforii, takže utkání dotáhli do vítězného konce,“ usmíval se Černý.

Na druhé straně vládlo rozčarování. „Všichni jsme chtěli dát góly, začali jsme hrát hurá fotbal dopředu, což nás stálo vítězství. Oni nám z brejků kontrovali na 4:4,“ řekl Robert Lagron, autor druhé branky Spartaku. Domácí během tří minut přišli téměř o luxusní náskok. V tu chvíli ještě vedli o jednu branku, Ďuriš však nádhernou střelou o tyč poslal zápas do penalt. „Pravděpodobně to bylo zapříčiněné tím, že jsme byli na koni a mysleli si, že vyhrajeme. Asi jsme nevěřili ani tomu, že by dokázali za chvilku čtyři góly a zápas jsme chtěli rozhodnout vlastní útočnou hrou,“ podotkl 30letý hráč domácího celku.

Utkání tak dospělo do penalt, ve kterých hosté dokonali parádní a nevídaný obrat. K tomu jim pomohl i brankář Zdeněk Krejza, jenž zvládl rozstřel podruhé za sebou. Co se toho týče, tak náš gólman má velkou zásluhu. Dva bodíky bereme,“ podotkl Černý.

Nádherné góly padaly v Kosové Hoře. Dvakrát se nádherně trefil Tomáš Kolařík, který ozdobil utkání dvěma parádními trefami z poloviny hřiště. Poprvé poslal míč do branky parádním obloukem těsně metr za půlkou. Podruhé se mu stejný kousek povedl v závěru zápasu, kdy další vyslal tři metr z vlastní poloviny. I díky němu vyhrálo Třebsko na půdě posledního celku 5:1. „Na to že hrálo pět lidí z béčka, tak jsme dali pěkné góly,“ pochvaloval si vedoucí týmu hostů Jiří Funk.

Ve dvou zápasech čekali diváci na góly marně a muselo se jít až do penalt. V nich nakonec přetlačil Nečín céčko Sedlčan a důležité dva body získaly Rosovice na v Březnici. Zaváhání druhého celku tabulky na domácím hřišti využily dokonale Jince, které přehrály doma Luhy 4:1. „Už si konečně všechno sedlo. Začalo se pořádně trénovat. Atmosféra je nyní lepší. Už jsme za se na koni. Vracíme tam, kde jsme byli,“ těšilo Lukáše Drába. Hosté podle něj dorazili v oslabené sestavě, což se také podepsalo na konečném výsledku. Ve zbylých dvou utkáních uspěly doma Nový Knín a Bohutím, které přehrály své soupeře shodně o dvě branky.