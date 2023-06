„Vstoupili jsme špatně do zápasu, trochu jsme promíchali sestavu a nehráli jsme dobře. Chtěli jsme ale určitě vyhrát a rozloučit se sezonou vítězstvím, remíza je však zasloužená,“ řekl střelec domácího celku. „Myslím si, že zápas byl vyrovnaný. V první půli jsme měli možná ze hry víc, ale ke konci zase soupeř, který mohl vyhrát. Nám už došla fyzička a Březnice byla lepší, pravděpodobně si zasloužila i vyhrát. Výborně jí začal gólman, jenž Martinovi Vondrákovi chytil tři šance. Zlatý bod pro nás,“ přidal se za hosty Luboš Bém.

Superhrdina s maskou spasil Petrovice. Jsem tak trošku blázen, říká Sedlák

O hodinu později se rozjela největší přestřelka víkendu v rámci okresu. Luhy už předvedly famózní obrat minulý týden proti Třebsku a nyní si ho zopakovaly. Na půdě Trhových Dušníků prohrávaly 0:2 a 2:3, aby nakonec zvítězily 5:3. Další divoké skóre se zrodilo v Hřiměždici. Již jistý sestupující hrál dlouho s Novým Knínem smírně, avšak třemi góly ve druhém poločase rozhodl o výhře 4:2.

Pyrrhova vítězství se dočkal Bohutín. Doma musel vyhrát, pokud chtěl pomýšlet na postup, což se mu po hubené výhře nad padající Višňovou podařilo, ale po závěrečném hvizdu mu bylo jasné, že z celkového triumfu v okresním přeboru zavládla radost v Petrovicích.

Petrovice slaví okresní double. Po poháru ovládly i přebor. Vrací se do B třídy

V posledních dvou duelech se urodily remízy. Třebsko prohrávalo po půl hodině hry ve Staré Huti už 0:3, přesto dokázalo dostat zápas alespoň do nerozhodného stavu. „Zase jsme zaspali začátek a dostali jsme góly. Pak jsme snížili brankou do šatny, což nás nakoplo,“ řekl vedoucí týmu Jičí Funk. Hostům hodně pomohly dva proměněné brejky Nevěčného v závěru utkání, které stanovily konečný výsledek 3:3.

Nečín měl ještě o co bojovat proti Spartaku a po přestávce se dostal do vedení. Hosté ale chtěli splnit předsezónní cíl, aby skončili do pátého místa. V závěru se jim podařilo srovnat a nakonec se umístili na čtvrtém místě. „Těžký zápas, protože Nečín ještě o něco hrál. Ač neměl nikoho na střídání, tak bojoval. Na to v jaké je pozici, tak hrál velmi dobře. Jinak naprostá spokojenost. Poděkování klukům, že odmakali celou sezonu,“ lebedil si trenér Martin Drašnar, které se zrovna vrátil z dovolené v Turecku.