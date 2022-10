Prostřední Lhota prohrála všech šest utkání ve III. třídě a bez bodů je poslední. Chuť si ale spravila v okresním poháru, když zaskočila záložní družstvo Nové Vsi pod Pleší. Domácí sice smazali do poločasu dvoubrankové manko, avšak hosté si ho po přestávce vzali zpět a tentokrát ho udrželi až do konce.

Spolu se Lhotou jdou dál i Zduchovice, které vyhrály v Třebsku 3:1. Účastník okresního přeboru se sice ujal vedení, nicméně hosté jim ho ještě do přestávky sebrali. „Nastoupili jsme v sestavě náhradníků. Začátek jsme byli lepší a vytvořili si šance a brzy šli do vedení. Hosté pak zlepšili kombinaci a po zásluze skóre otočili,“ uznal vedoucí týmu Jiří Funk.

V závěru prvního poločasu byl vyloučen Kofroň, když zabránil domácím srovnat. Přesilovka ale Třebsku nepomohla. „I přes to, že soupeř hrál padesát minut o deseti, tak jsme už skórovat nedokázali, i když jsme v druhé půli prostřídali. Hosté si vedení dobrou obranou hlídali, a když přidali třetí gól, dohráli zápas v klidu a zaslouženě postoupili,“ poznamenal Funk.

Višňová a Spartak se utkali už v prvním kole okresního přeboru a zápas skončil remízou. I tentokrát byl výsledek nerozhodný a znovu po divokém závěru. Zvláště posledních deset minut stálo za to. Hosté vyrovnali Chýlou z penalty, nicméně domácí si po chybě soupeře hlavičkou Klimka vrátili zpět vedení. Příbram šla do risku. Stopera poslala na hrot a vzadu hrála na tři obránce, což se jí nakonec vyplatilo, protože v 93. minutě poslal Chýla zápas do penaltového rozstřelu.

V něm byl Spartak úspěšnější a vyhrál 5:4, celkově pak 3:2 po penaltách. „Oceňuji výkon celého mužstva, zvlášť Ondřeje Chýlu za dva pěkně góly a našeho gólmana Honzu Reichenaura, který se jakožto útočník postavil do brány při absenci našich gólmanů. Měl několik dobrých zásahů a nakonec byl exekutorem poslední penalty, která nás poslala do dalšího kola poháru. Za zmínku stojí i výkon mladých rozhodčích, kteří až na malé chybičky vše zvládli,“ poznamenal trenér Příbrami Martin Drašnar.

S větším klidem dovedli zápas do vítězného konce sparťané z Luh, kteří doma porazili Starou Huť 4:1. Domácí si vytvořili v úvodní půl hodině už třígólový náskok, kdy se dvakrát trefil excelentní střelec David Bohuněk. „V kombinované sestavě jsme od začátku měli utkání pod kontrolou. Až na výpadek okolo dvaceti minut ve druhém poločase jsme předváděli povedené kombinace a po prvních dvou jsem “uklízel“ vedli jsme 2:0,“ přiblížil Bohuněk.

Převaha domácího týmu trvala poté dál a hosté se dostávali do nebezpečných situací jen sporadicky a spíše po chybách sparťanů než po vypracovaných akcích. Když už něco bylo, tak nad gólman Luhy vždy podržel. „Jinak jsme byli lepší, fotbalovější a vítězství bylo naprosto zasloužené,“ podotkl Bohuněk. V naprosto jasnou záležitost se proměnilo utkání mezi Petrovicemi a Hřiměždicemi. Domácí zvítězili vysokým rozdílem 7:1.

Okresní pohár – 2. kolo

Nová Ves pod Pleší B – Prostřední Lhota 3:5 (2:2)

Branky: 35. Sabon, 39. Petrák, 71. Fafejta – 4. Rosypal, 13. Pšenička, 58. a 60. Brabec, 83. Halász.

Třebsko – Zduchovice 1:3 (1:2)

Branky: 8. Pospíšil – 13. Štros, 27. Petrásek, 59. Řehoř.

Višňová – Spartak Příbram B 2:3 (0:0) – pen. 3:5

Branky: 65. Sláma (p), 83. Klímek – 80. (p) a 90. Chýla, rozh. pen. Reichenauer.

Sparta Luhy – Stará Huť 4:1 (3:1)

Branky: 13. a 29. Bohuněk, 30. Matyáš, 27. Doubrava – 43. Soukup.

Petrovice – Hřiměždice 7:1 (4:0)

Branky: 23., 30., a 85. Chlasták, 5. a 60. Pelikán, 35. Kudrna, 69. Krotil (vl.) - 55. Drobný.