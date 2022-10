„Naše obrana nebyla ani na utkání. Co vykopl gólman soupeře, tak byl pomalu gól. Celý tým byl ve špatném rozpoložení. Vždy jsme dohnali, vyrovnali a oni šli nějakým hloupým gólem šli opět do vedení,“ smutnil kapitán hostů Jaroslav Lomoz. Jeho trefa v závěru pouze korigovala konečnou porážku Dublovic 4:7.

Zápas podzimu je tady. Příbram v poháru vyzve Teplice

Dvě utkání skončily remízou 2:2. Březnice v zápasu dvou rozdílných poločasů, kdy v prvním byl jasně lepší Bohutín a druhý patřil spíš domácím, uhrála bod s lídrem okresu, když po přestávce dokázala smazat dvougólové manko. „Myslím si, že jsme mohli i vyhrát, protože jsme měli víc šancí. Alespoň jsme ale zachránili remízu. Chtěli jsme začít bráněním od půlky, abychom byli zataženější. Ve chvíli, kdy jsme začali hrát na dva útočníky, tak jsme je začali přehrávat,“ mínil kouč domácích Tomáš Vaněček.

Druhá plichta se urodila v Hřiměždicích. Spartak se ujala vedení už ve třicáté vteřině, pak ale převzali iniciativu domácí a ještě do přestávky skóre otočili. Po změně stran ale Příbram vyrovnala. Dobývání soupeřovy branky přineslo úspěch v podobě branky od obránce a jeho zadní části těla. V závěru se měla ještě kopat penalta po ruce z beků, nicméně nebyla. I trenér hostů Martin Drašnar uznal remízu za spravedlivou.

Video, Foto: Překvapení I. A třídy. David z Podlesí porazil milínského Goliáše

V ostatních utkáních už vládli domácí Daleké Dušníky díky skvělé pětigólové první půli porazilo doma Starou Huť 6:3. Úvodní dějství rozhodlo i výhře Petrovic nad Luhy. Kudrna za dvacet minut zkompletoval čistý hattrick, na něj navázal dvěma góly Chlasták. Za hosty korigoval pouze z penalty Bohuněk. Do třetice uspěl Nečín nad Třebskem 3:1.

V posledním zápase se parádními přímými kopy blýskl Martin Nekolný. V prvním případě se sám nádherně trefil k tyči. „Snažil jsem se tam míč zakroutit. Naštěstí se mi to povedlo,“ usmíval se střelec. Po přestávce poslal merunu k Ťapajovi, který dal druhou branku v zápase. „Spíš jsem míč posílal do vápna, jestli si ho někdo najde a naštěstí našel,“ těšilo jednu z hvězd zápasu.

Zápas podzimu je tady. Příbram v poháru vyzve Teplice

V závěru zápasu už pouze snižoval za hosty Slavko Lazič na konečných 5:2. „Docela těžký a náročný zápas pro nás. Udělali jsme pár chyb a dostali jsme pět gólů. Trhové Dušníky byly určitě lepším mančaftem,“ přiznal střelec hostů. Višňová tak uzavírá tabulku okresního přeboru s pěti body. „Nerespektujeme to, co si řekneme v šatně. Všichni hráči neudělají to, co mu trenér říká, což je jeden z našich největších problémů,“ přiblížil Lazič jednu z příčin nováčka, proč je na posledním místě.