Okresní fotbalový přebor na Příbramsku vytvořil o víkendu nejlepší možnou reklamu na tuto soutěž. V sedmi duelech padlo neskutečných 48 branek, což činí v průměru takřka sedm na zápas. Největší přestřelka se odehrála ve Staré Huti, kterou domácí ovládli tenisovým poměrem 7:5. Hned osm gólů nasázely Jince Dublovicím.

Podlesí B zatím na jaře válí. | Foto: TJ Kovohutě Podlesí

Uplynulé kolo okresního přeboru muselo bavit všechny. Kdokoliv přišel na jakýkoliv zápas, tak musel odejít potěšen, neboť hráči ve všech sedmi utkáních předvedli parádní festival branek. Hned dvanáct jich napadalo ve Staré Huti, kde se sice za hostující Trhové Dušníky válel Zdeněk Černý, ovšem domácí rozložili palebnou sílu do vícero hráčů a nakonec přestřelku uzmuli pro sebe. Parádní trefou se blýskl i Lukáš Mann, jenž se trefil parádně z úctyhodné vzdálenosti přímo ke vzdálenější tyči.

Vysoce bohaté utkání na góly bylo i v Jincích, kde domácí roznesly Dublovice. Hosté se poprvé prosadili až za stavu 6:0, kdy se probrali po uragánu na přelomu prvního a druhého poločasu, kdy se domácí trefili hned pětkrát. Vítěz okresního přeboru z předminulé sezony nakonec vyhrál vysoko 8:2.

I. B třída: Nejlepší výkon Nové Vsi, Dobříš ztroskotala na Sňozíkovi

Ze dna se zvedá také Rožmitál pod Třemšínem, který posledně poprvé vyhrál a na vítězství navázal i doma proti Spartaku Příbram, který porazil 4:2. „Nezasloužili jsme si vyhrát. Rožmitál byl hladovější, jeho hráči hráli velice dobře. Pořád jsme dotahovali. Ze dvou standardek jsme dostali dva góly, na 4:2 jsme inkasovali po individuální chybě ve středu hřiště. Spíš mě mrzí zranění Rogoze, který si poranil vazy a na měsíc bude mimo,“ shrnul trenér Martin Drašnar.

Stále bez ztráty bodu pokračuje Bohutín, který si tentokrát poradil s Luhy. Doma také zvítězily Daleké Dušníky, které přetlačily Nový Knín a Podlesí B, jež zejména díky čtyřgólovému příspěvku Hyspeckého přehrál nováčka ze Zduchovic. „Je tam, kde má být. Teď mu to lepí. Mančaft docela funguje, nějakým způsobem se daří. Dva hráči z áčka uprostřed hřiště, kteří soutěž převyšovali. Kdyby tam nebyli, tak by se hrál vyrovnaný zápas. Využili jsme toho, že měli zájem jít. Pro ostatní to byla pomoc,“ řekl brankář Marek Branžovský.

Kapitán vystřelil Sedlci opět bod. Ke spokojenosti měl daleko

Jediným týmem, kterému se podařilo vyhrát venku, se stala Březnice, jež zvítězila na půdě trápícího se Třebska 3:0. „Zápas se nám docela povedl, hlavně první poločas. Mají na tom zásluhu všichni, že makali a plnili, co jsme si řekli,“ pochvaloval si trenér Tomáš Vaněček. Největší podíl na výhře měl Valta, jenž byl u prvních dvou gólů hostů. Úvodní gól si srazil Rybanský do vlastní brány, další pak zařídil sám. Gólman Petráň pak podržel Březnici, když za stavu 0:2 chytil penaltu.