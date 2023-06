Vyhrály i Petrovice, které proti Hřiměždici udeřily dvakrát v rychlém sledu. Za hosty snížil Brzják, avšak ke konci utkání se stal z hrdiny psancem, kdy si nechal dát druhou žlutou kartu v závěru a místo tlaku dohrávali hosté o deseti.

Černý víkend v B třídě. Jince zavařily Rožmitálu, Dobříš dostala kanára

V oslabení dohrávaly i Luhy a povedl se jim parádní v obrat. S hráčem v poli v bráně a bez vyloučeného Jermana prohrávaly těsně po přestávce 1:3, avšak se po závěrečném hvizdu radovaly z výhry 4:3. Třebsko neskutečně zkolabovalo a vlastními kiksy si prohrálo zápas. „Musím klukům poděkovat. Pro mě speciální zápas, protože z Třebska znám všechny hráče, takže jsem duel bral prestižněji. Vypadalo to, že nás gól na 3:1 zlomí, ale nezlomil, snížením na 3:2 jsme se nakopli, hned jsme vyrovnali a pak otočili,“ uvedl trenér hostů a příbramská legenda Tomáš Pilík.

„O poločase jsem říkal hráčům, že problém bude v tom, že Luhy budou všechno nakopávat a my s tím máme velký problém, protože na to neumíme reagovat,“ smutnil hrající trenér zástupce kapitána Vojtěch Hájek. Domácí sice měli dobrý nástup, ale po patnácti minutách jejich energie vyprchala. Třebsko mohlo jít sice ještě jednou do vedení, ale rozhodčí Kulanda předčasně zapískal ofsajd, který nebyl a z následné vstřelené branky sešlo. „Chyba se stane. Za stavu, kdy nás je o jednoho víc, máme dál hrát,“ konstatoval Hájek. V závěru utkání byl vyloučen Kolařík za nesportovní chování. O něco hůř vzal porážku gólman Říha, jehož chytil amok a prohru neunesl, což odnesla i láhev na pití.

Milín si doma koledoval, blamáž ale odvrátil. útočí na magickou hranici

I další přestřelka přinesla mnoho emocí a červenou kartu na obou stranách. Nejprve v dresu Trhových Dušníků ukázal Volosjanko zdvižený prostředníček směrem k soupeři, za Dublovice odcházel předčasně do šaten Jelínek, když v závěru zápasu zakopl míč a po druhé žluté za zdržování musel opustit hřiště. Domácí tým prohrával už 1:5, ale v rozmezí čtyř minut se senzačně vrátil do zápasu. Povedlo se mu ale jen snížit. Velkou kaňkou tak zůstávají vyloučení na obou stranách.

Ani Višňové se nepovedl obrat proti Spartaku. Dvakrát dokázala na vedení příbramského celku odpovědět, ale do třetice už nikoliv a Spousta vystřelil v závěru hostům tři body. Z posledního místa se odrazil Nečín, který doma trefou Žaloudka deset minut před koncem přetlačil Daleké Dušníky. O tři body přišla také Březnice, které se podařilo otočit duel s Novým Knínem, který hrál s dorostenci v oslabené sestavě, nicméně o dělbě bodů rozhodl nakonec Dragoun. „Za ty promarněné šance jsme si nezasloužili vyhrát, ale i tak za ty šance a průběh je bod zklamání,“ komentoval trenér domácího celku Tomáš Vaněček.