Dokážete spočítat, kolik jste během své kariéry vstřelil branek?

Vím to naprosto přesně. Bylo jich dvanáct a všechny jsem dal při svém působení ve Staré Huti. Jako brankář jsem se desetkrát prosadil z penalt. Další jsem přidal z přímého volného kopu a jednu přímo z rohu, ale to bylo v zápase, v němž jsem nastoupil v poli.

Dvouciferný počet branek, to je na brankáře slušné číslo…

Co by za to dali někteří útočníci (smích). Ne, teď vážně. Za to číslo vděčím trenérům, kteří mi dali důvěru. A zároveň spoluhráčům, z nichž nikdo nechtěl kopat, protože si nikdo nevěřil. Tak to zbylo jednoduše na mně, byl jsem jediným exekutorem. Platilo to až do chvíle, kdy jsem v domácím zápase s Obořištěm jednu penaltu neproměnil. Pak už jsem kopat nikdy nešel (smích).

NAROZEN: 1. června 1985

KARIÉRA: MFK Dobříš, TJ Stará Huť, TJ Sokol Nová Ves pod Pleší, Sokol Daleké Dušníky

ZÁLIBY: hokej, nohejbal, punk-rocková muzika, herní konzole, vaření

Jaké vlastně je skórovat z pozice brankář?

Jde o velmi zvláštní, ale příjemný pocit. Třeba v Prostřední Lhotě jsem dal gól v poslední minutě a rozhodl o vítězství. Šlo o velkou euforii. Každopádně jsem byl za hrdinu (smích).

Kterého gólu si ceníte nejvíce?

Jednoznačně toho, který jsem dal přímo z rohu, ten byl nejvíc. Vstřelil jsem ho v posledním zápase sezony 2013/2014 ve Velké Lečici. Bohužel, na výhru to tehdy nestačilo, protože jsme nakonec o jednu branku prohráli, pokud si dobře vzpomínám.

Je pro vás vstřelený gól cennější než čisté konto?

Vychytaná nula je pro mě určitě více. Je tím, co se od brankáře očekává, gól je bonus. Na druhou stranu, lepší je síť míčem rozvlnit, než ho z ní lovit.

Během kariéry jste toho prošel hodně. Na které angažmá nejraději vzpomínáte?

Každé angažmá mělo svoje, ale mou srdeční záležitostí je Stará Huť, kde jsem s krátkými přestávkami strávil třináct let. Ve třetí třídě jsme během nich s týmem logicky zažili lepší i horší časy. Jednu chvíli jsme bojovali o postup, pak zase o záchranu. Měli jsme ovšem super partu, celé to bylo v takovém rodinném duchu.

Přitom nic z toho nemuselo být, protože jste dlouho upřednostňoval hokej. Proč nakonec vyhrál fotbal?

Do patnácti let jsem měl fotbal jako doplňkový sport právě k hokeji. Jednalo se o součást letní přípravy. Bohužel, v Dobříši, kde jsem hokej hrál, nebyly tou dobou mládežnické kategorie. Proto jsem se přeorientoval na fotbal. A jelikož můj táta dříve chytal za tehdejší Baník Příbram (dnes 1. FK Příbram, pozn. red.), tak jsem se rozhodl, že půjdu do branky.

V průběhu podzimu jste přijal novou výzvu a přesunul se do Dalekých Dušníků, které hrají I. B třídu. Můžete poodkrýt zákulisí přestupu?

Zlákal mě kamarád Honza Drnec, který mě doporučil vedení klubu, a následně došlo k dohodě mezi všemi stranami. Já osobně jsem to bral jako jednu z vůbec posledních šancí, kdy si mohu zachytat v krajské soutěži, přeci jen mi už táhne na šestatřicet. Stihl jsem tam ale zatím odchytat pouze dva zápasy, pak byly soutěže kvůli covidu přerušeny.

Co soudíte o možném restartu soutěží výkonnostního fotbalu?

To je složitá otázka. Situace není vůbec příjemná. Chci ale věřit, že se začíná blýskat na lepší časy a brzy se zase dostaneme na trávníky.

Zmínil jste, že vám bude šestatřicet let. Jak vidíte svou fotbalovou budoucnost?

Zatím si nedovedu představit, že bych se o víkendu válel doma, byl bez pohybu a bez fotbalu. Dokud mi bude sloužit zdraví, chci chytat.