Srdcařů v dnešní komerční a tržní době, kterou určují finance zejména ve vrcholovém sportu, je už po málu. Na nižší úrovni typu okresu se jich najde o něco víc. Jiří Novák si nechal udělat první registraci v roce 1978 a úctyhodných 43 nastupuje neustále v dresu Nečína. Do aktuální sezóny sice ještě nezasáhl, moc ho to ale nemrzí. „Už toho moc nenahraji. Nejsou mladí hráči. Tomu nejmladšímu je kolem 20 let, zbytek je nad 30+,“ přiznává Novák.

Teď už tuší, že porce zápasů, do kterých zasáhne, se zmenšuje. Určitě chce ale nějaký start ještě přidat, i když letos je na jeho kontě zatím nula. „Pořád mě to baví. Jsem celkem relativně zdravý, a když můžu, tak jdu. Člověk se musí pořád udržovat, aby byl schopný zaskočit, když je potřeba,“ prohlašuje Novák.

I v 52 letech má však chuť do aktivního pohybu. V zimě chodí se spoluhráči do tělocvičny, přes léto využívá hlavně kolo. V dobré fyzické kondici se udržuje i díky práci, kdy vylepuje billboardy a těší ho, že se pohybuje na čerstvém vzduchu, a když počasí dopřeje, tak i na sluníčku. Mnozí z nás jeho dílo určitě poblíž silnic zpozorovali. To vše dává Novákovi neustále energii do osudového sportu.

Ačkoliv jiný dres než domácího Sokola neoblékl, tak v minulosti byla možnost zamířit jinam. Nakonec z toho ale sešlo. „Za mlada jsem mohl jít do Baníku Příbram. Tehdy byla ale jiná doba. Jezdilo pár autobusů třikrát v týdnů. Ne jako dnes, že rodiče odvezou své dítě kamkoli,“ vysvětluje Novák. V jeho dlouhé 43leté kariéře v dresu Nečína je jeho maximum I. B třída. Dál už to prý nešlo.

Trápí ho členská základna

Nyní Sokol Nečín hraje okresní přebor, což je soutěž, jak sám přiznává, pro něj už o něco fyzicky náročnější než nižší III. respektive IV. třída. „Kluci na hřišti už jsou o trošku mladší. Ne, že bych nechtěl končit, ale když není potřeba, tak se jim do toho nemontuji,“ připouští Novák.

Největší trápení má nečínský fotbal v současnosti s počtem členů. „S tím jsou problémy. Na vyšší soutěž to není, přiznává smutně Novák. A stejná situace je i v mládeži. „Máme starší přípravku, ale je těžké přilákat mladé hráče,“ posteskne si vzápětí. Do budoucna má tak jediné přání. Aby klub zůstal tam, kde je a aby nezanikl.

Má na starosti administrativu

Novák v klubu působí i mimo hřiště. Soustředí se hlavně na administrativní záležitosti týkající se klubu. Má na starosti hlášenky zápasů, přeložení utkání, registrace či různé poplatky. „Děláme to za pochodu. K sobě mám dva, tři šikovné kluky, se kterými máme rozdělené věci, aniž by to bralo čas na úkor rodiny,“ uklidňuje předseda Sokolu Nečín. Navíc se angažuje i v úklidových věcech týkající se hřiště. Vyváží posekanou či opotřebovanou trávu. „ Máme sice správce, který se stará o hřiště, ale já mám na starosti tohle,“ konstatuje 52letý zkušený matador.

Během své kariéry dal nespočet branek. Jeden mu ale utkvěl nad všemi ostatními. „Dal jsem gól Štěchovicím, když jsme hráli I. B. třídu, pak začaly každý rok postupovat. To byl můj nejdůležitější gól,“ vzpomíná s radostí Jiří Novák – první hrdina okresu podle Příbramského deníku. Jejich tehdejší soupeř hraje nyní až ve třetí nejvyšší fotbalové soutěži v České fotbalové lize pod názvem Povltavská Fotbalová akademie.