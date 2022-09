Osmé kolo svedlo dohromady k sobě aktuálně dva nejlepší týmy okresního přeboru. Ač Nový Knín do něj vstoupil lépe úvodní trefou Kopeckého, tak domácí ještě do přestávky otočili zásluhou dvou gólů Říhy. Po přestávce přidali góly ještě Čížek a Petřík. Bohutín má tak díky výhře 4:1 na čele čtyřbodový náskok.

Na druhém místě vystřídala Nový Knín rezerva Spartaku Příbram, která si poradila s Dublovicemi. Úvod domácím vyšel skvěle a už po deseti minutách vedli 2:0. „Našim cílem bylo hned od začátku na soupeře vlítnout, což se povedlo,“ liboval si kouč Martin Drašnar. Hostům se poprvé od zranění hlavy od úvodního kola vrátil střelec Jaroslav Lomoz. Svému týmu ale pomohl gólem pouze mírnit konečnou porážku 1:5. Moc jsem se nepředvedl. Je to bída, moc se nedaří. Je málo hráčů. Sotva se scházíme,“ uvedl lídr Dublovic.

Video, foto: Hřiměždice slaví první výhru v okresu. Spartak deklasoval nováčka

Na čele mu po srpnovém zranění zůstalo osm stehů. „Trošku jsem se bál do hlaviček, ale s postupem času naberu jistotu. Je to jenom jizva, která se časem zahojí,“ řekl s lehkým úsměvem Lomoz. Klíčem k výhře Spartaku se stal úvodní gól v sedmé minutě. „Dali rychlý gól a pak už jsme se vezli. Přehráli nás,“ uznal hráč hostů. „Ono to vypadá, že jsme si zastříleli, ale nejednalo se o lehkého soupeře. Dublovice nehrály špatně, ve středu hřiště naopak velmi dobře. Mají šikovné záložníky,“ řekl na adresu posledního celku Drašnar.

Vysokou výhru zaznamenaly i Petrovice. Loňský účastník B třídy se utkal s nováčkem z Višňové. Domácí drželi krok s favoritem přes hodinu hry, avšak v poslední čtvrtině zápasu hosté čtyřikrát udeřili a zvítězili 6:2.

Překvapení víkendu! Stará Huť šokovala Březnici, Dublovice schytaly debakl

Hodně dramatický zápas předvedly Třebsko a Hřiměždice. Domácím vyšel skvěle vstup do utkání. Už ve dvacáté minutě vedli 3:0. Nevěčný se ale při této brance zranil a rozsekl si hlavu. Musel tak na šití. Hosté se v tu chvíli probudili a ještě do poločasu srovnali. Infarktový zápas pokračoval i po přestávce, kdy chvíli po startu druhé půle otočil vývoj utkání na stranu Vltavanu Šíma. Nováček pak nastřelil ještě dvě břevna a dvakrát mířil vedle.

Závěr zápasu patřil opět Třebsku. Nejprve srovnal Kolařík a ve chvíli, kdy se zdálo, že utkání dospěje k remíze, vystřelil v nastavení tři body domácím Hausleitner. „Udělal penaltu, tak musel dát gól,“ řekl na konto domácího hrdiny vedoucí týmu Jiří Funk. „Pro diváky atraktivní fotbal. Konečně jsme alespoň jednou takhle vyhráli, protože jsme vždy podobným způsobem prohráli. Chtěli jsme vyhrát, tak se nám to povedlo. Hrajeme pro diváky,“ zhodnotil funkcionář Třebska.

I.B třída: Kolaps Nové Vsi v Jesenici, Sedlec-Prčice přejel Sedlčany

Jediná remíza kola se odehrála v Trhových Dušníkách, kam dorazila Březnice. Souboj dvou předních celků minulého ročníku a aktuálních sousedů v tabulce skončil 2:2. Bez branek málem skončilo i střetnutí ve Staré Huti. Čtvrt hodiny před koncem si dal ale vlastní branku Krejcar a nováček podruhé za sebou bral doma tři body.

Cenné vítězství uhrály i Luhy, které se doma utkaly s Dalekými Dušníky. Hosté udeřili hned na začátku zápasu. „Instrukce jasné.. Věděli jsme, co máme hrát a ve druhé minutě jsme prohrávali 0:1,“ konstatoval kanonýr domácích David Bohuněk. Sparťané se oklepali po úvodní čtvrt hodině a následně dvakrát udeřili svým střelcem. Druhý poločas se pak museli bránit tlaku soupeře. „Bylo jasné, že na nás budou chtít vletět a byli herně lepší. Uhráli jsme ale tři body s týmem, který je fotbalově nejlepší v okrese. Fakt se chovali slušně,“ dodal Bohuněk.