Jak s předáním poháru pro vítěze okresu? Ve hře náhradní plán i únik z oslavy

Ve fotbalovém okresním přeboru zbývá odhalit poslední tajenku. Kdo se stane vítězem letošního ročníku a zároveň postupujícím do I. B třídy. O postup výš se do poslední chvíle budou prát dva týmy – Petrovice a Bohutín. Lepší výchozí pozici má prvně jmenovaný tým, ale drama až do konce dělá příjemné starosti vedení OFS. Do poslední chvíle totiž bude přemýšlet, kam vyrazit s pohárem.