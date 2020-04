„Podle mého názoru jde o nejoptimálnější řešení. Jak už jsem zmínil dříve, nejen pro kluby okresních fotbalových soutěží, ale i krajských, by bylo složité soutěže v nabitém kalendáři dohrát, protože hráči chodí normálně do práce. A hrát dva zápasy v týdnu by pro ně bylo velmi náročné. Zároveň věřím, že na podzim se začne podle plánu,“ vyjádřil předseda OFS Příbram Martin Havel, který se jakožto předseda TJ Tatran Sedlčany zároveň rozpovídal o situaci divizního fotbalového mužstva. „Věřím, že to na klub, který funguje na rodinné bázi, nebude mít žádné dopady. Co se týká ekonomiky, tak sice přijdeme o příjmy ze vstupného, ale na druhou stranu ušetříme za cestovné. Plán je takový, že budeme čekat na uvolnění opatření a hned, jak to bude možné, začneme s tréninkem,“ konstatoval.

„Od začátku jsem byl skeptický. S rozhodnutím nemám žádný problém,“ přidal se trenér Tochovic Marek Zárybnický navzdory tomu, že jeho tým zcela jasně vedl tabulku I. A třídy skupiny A a směřoval za postupem do krajského přeboru. Anulováním výsledků ale o šanci přišel. „Sice troufám si říct, že bychom velmi pravděpodobně na postup dosáhli, ale nikdo z nás nechce sbírat úspěchy bez boje. Proto jsem zastánce názoru, že z variant, které se při předčasném ukončení soutěže nabízely, je tahle ta nejschůdnější,“ dodal s tím, že bude optimista a bude věřit, že se podzimní část nové sezony rozehraje podle plánu.

„Všechno k tomu směřovalo. Zcela objektivně a sportovně je mi líto celků, jako jsou například Tochovice, které měly ambice na postup a musely tomu něco obětovat. V každém případě se ale v momentální situaci jedná o jediné možné řešení,“ pronesl předseda Podlesí Radim Černohorský.

„Není to příjemné, ale správné rozhodnutí. Ano, pomohlo k záchraně jak našemu A týmu v I. A třídě, tak rezervě v okresním přeboru, z čehož nejásám, protože bych si to radši uhrál na hřišti. Věřím ale, že vzhledem k tomu, jaké kroky jsme provedli přes zimu, by se nám to povedlo. Spíše se obávám, jaké to bude dopady. Jedna věc je, že se nemůže trénovat, protože jsou zavřená sportoviště. Druhou věcí je i samotný zájem o fotbal, protože většina lidí teď má a bude mít úplně jiné starosti. Možná je čas si říct, zda by nemělo dojít k nějaké reorganizaci soutěží,“ sdělil prezident Spartaku Příbram Vladimír Králíček.

„Upřímně nevím, co na to říct. Zdraví je na prvním místě, ale zároveň jsem zklamaný, že nebudeme hrát, protože to všichni hrajeme hlavně proto, že ten sport milujeme, bez ohledu na výsledky. Je mi ale líto klubů, které měly ambice na postup a obětovaly tomu prakticky rok práce, ale jejich snaha nebude mít výsledek,“ uvedl záložník Dalekých Dušníků Jiří Slunečko. „Za předpokladu, že to situace dovolí, bych byl rozhodně pro to, aby příští ročník začal dříve. Pauza je dost dlouhá, navíc by se nehrálo v zimě,“ doplnil.

„Očekávali jsme to. Přiznám, že nám to i pomůže, protože se momentálně potýkáme s řadou zraněných hráčů a měli bychom problém dát kádr dohromady. Kluci tak mají šanci se uzdravit, zároveň hodláme čas využít k tomu, abychom vylepšili zázemí v našem areálu i hrací plochu,“ prozradil kapitán Rosovic Jan Pinsker.

