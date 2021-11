Vedoucí Jince v předposledním kole překvapivě ztratily, když prohrály s Počepicemi, tentokrát už další klopýtnutí nepřipustily. „Po zápase s Třebskem jsme měli zraněné hráče, kteří nemohli hrát,“ objasnil předseda Martin Vůjtěch příčiny porážky.

Tentokrát už ale byli hráči lídra okresu v pořádku a v Dublovicích si došly nejen pro vítězství. „Na poslední zápas jsme byli kompletní a diktovali tempo hry vstříc půlmistrovské dokopné, kde bylo co slavit,“ nastínil Vůjtěch.

Důvodů k oslavám bylo mnoho. „Máme první flek i nejlepšího střelce soutěže Lukáše Drába se 13 zásahy,“ rozplýval se předseda Jinců. „Chtěl bych poděkovat celému týmu a trenérovi Jiřímu Hausnerovi. Do jarní části půjdeme s cílem postoupit,“ prohlásil Vůjtěch směrem k druhé polovině sezony, která odstartuje v březnu.

Hned další tři zápasy skončily rovněž výsledkem 4:1 a ve všech případech se radovali hosté. Březnice otočila duel s poslední Kosovou Horou v druhém poločase. Spartak malinko přibrzdila snižující branka Nového Knína v závěru poločasu a Příbrami musel dodat jistotu až dvěma zásahy Jeník. Kdo přišel na fotbal v Počepicích až po přestávce, viděl vše podstatné. Všech pět gólů totiž padlo až po změně stran. Vedení domácích trvalo jen čtyři minuty, pak začaly úřadovat Sedlčany.

Penalta určila ráz zápasu v Bohutíně, kde se díky ní domácí dostali do vedení, které o chvíli později navýšil Bartoš a Litavan si dokráčel pro vítězství. Na jedinou dělbu bodů došlo v Rosovicích, kde se muselo jít až do penalt. V nich byli úspěšnější hráči Sokola a na poslední chvíli v rámci podzimu odskočili poslední Kosově Hoře.

Nejvíce gólů, šest, padlo v Třebsku a všechny do přestávky. V úvodní čtvrthodině byli produktivní domácí a dostali se do vedení 4:0. Hosté korigovali až před odchodem do šatem díky Gaschovi, který v rozmezí vstřelil dvě branky a zadělal na drama. Trhové Dušníky ale už potřebnou kontaktní branky nepřidali a nakonec prohráli 2:4.