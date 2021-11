Už v roce 2019 měly Jince postupové ambice a chtěly se dostat do I. B třídy, nicméně i oni se museli se smířit s tím, že kvůli Covidu budou muset zůstat v okresním přeboru a to minimálně na další dvě sezony. Letos tak potřetí bojují o vyšší soutěž a daří se jím náramně. Po podzimu se vyhřívají na vedoucí pozici.

Jince pro postup přivedli i hráče, kteří měli menší herní vytížení v divizních týmech Tochovic nebo Dobříše. Nakoupené posily se jim podařilo udržet. „Stejně nemohli hrát nikde. Cíl máme postup, což oni kvitovali po jejich příchodu,“ podotkl předseda klubu Martin Vůjtěch.

Za podzim prohrály Jince dva zápasy. Doma s Počepicemi na závěr podzimu. „Porážka bolela, nicméně nám tam nenastoupili tři hráči ze základu – stoper, střední záložník a útočník. Na lavičce jsou další z B-týmu. Počepice u nás nechaly duši. V Dublovicích jsme zvedli hlavu,“ komentoval Vůjtěch, který byl mnohem více zklamán z první prohry v Březnici. „Tam byl náš výkon strašidelný. Neměli jsme tam všechny lidi. Je potřeba říct, že ona se pak zvedla, vyhrála v Dušníkách a vyhoupla se vysoko,“ uvedl předseda Jinců.

Vedoucí celek okresního přeboru půjde do jara s tříbodovou rezervou na C-tým Sedlčan, o další dva pozadu je další pronásledovatel z Trhových Dušníků. Podle Vůjtěcha se jedná o luxusní vedení v tabulce. „Máme tým na to, že udržíme první flek a vedení budeme navyšovat. Záleží na dalších , jestli chtějí postoupit,“ uvedl Vůjtěch.

Lídr okresu si dává jasný cíl, kterým je postup a na jaře by rád slavil posun do vyšší soutěže. „Máme dobrý los. Na jaře budeme hrát více zápasů a s těmi těžšími soupeři mimo Sedlčan. Na lehčí jedeme ven. Uvidíme, jak to bude s náskokem, který je luxusní,“ těšilo předsedu Jinců.