Jedinečnou příležitost měli fotbalisté vedoucích Jinců k tomu, aby si upevnili vedoucí pozici v okresním přeboru. V domácím prostředí ji dokonale využili a díky výhře 3:0 tak mají slibně nakročeno k vytouženému postupu do I. B třídy. „Zápas nám konečně sedl. Nechyběla nám dravost za vítězstvím, nechybovali jsme v utkání, které se nám povedlo se vším všudy,“ pochvaloval autor dvou gólů Lukáš Dráb, který díky tomu zaokrouhlil počet vstřelených branek na dvacet a snížil náskok vedoucího Petra Petříka na rozdíl dvou tref.

FOTO: Trhové Dušníky předvedly famózní obrat. V Březnici opět bez gólů

Ačkoliv Jince vyhrály celkem přesvědčivě 3:0, tak podle Drába měly Jince zápas těžší ,než by se mohlo na první pohled zdát. „Soupeř chtěl hrát konečně fotbal. Bylo se na co dívat a hrál se atraktivní duel na obě strany. Jsem rád, že jsme utkání zvládli. Nový Knín je silný soupeř. Z osmi zápasů venku vyhrál sedm utkání. Myslím si, že výhra byla každopádně zasloužená“ mínil kanonýr lídra okresu, který má díky výhře šestibodový náskok před druhou Březnicí a slibně nakročenou k posunu o patro výš.

Ovšem ani luxusní šestibodový polštář před druhou Březnicí odmítá Dráb podceňovat, aby nějak Jince ukonejšil. Náskok šesti bodů je krásný, je šest kol do konce, ale rozhodnuto ještě zdaleka není. Bude to ještě boj, čekají nás ještě těžké zápasy s Dušníky a Sedlčany. Hodně napoví nadcházející zápas s Tatranem,“ prohlásil Dráb. S oběma soupeři se vedoucí tým okresu utká hned v nejbližších dvou kolech, a pokud je zvládne, už by si měl postup pohlídat.

Jince – Nový Knín 3:0 (1:0)

Branky: 29. a 66. Dráb, 54. Slačík. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Máša – Poláček, Hauser. Diváci: 74.