Jindrákova vize jako řadového člena výkonného výboru OFS Příbram je jasná! Chce pomoci vytvořit co možná nejlepší servisní organizaci pro kluby hrajících okresní soutěže. „Měla by se vytvořit co nejširší funkcionářská základna, která nejlépe zná specifika daného okresu a dokáže díky tomu pracovat ve prospěch oddílů,“ má jasno.

V tomto směru bych chtěl pokračovat v práci, kterou odvedlo dosavadní vedení v čele s předsedou Martinem Havlem. „Za osm let jeho působení je vidět obrovský kus práce, která byla odvedena. Současný výkonný výbor ukázal a byl směřován k tomu, aby byl nápomocen klubům. Kluby získaly finanční podporu, posunulo se výrazně fungování komise mládeže, kde vidím výrazný posun ve fungování výběrů, hledání modelů soutěží mládeže a metodická podpora klubům, zároveň jsem nezaznamenal žádný závažný problém s řízením fotbalových zápasů ze strany rozhodčích,“ poznamenává.

To ale podle Jindráka neznamená, že neexistují rezervy, na kterých je potřeba pracovat. Nejzásadnější bezpochyby spočívá v současné hráčské základně – od soutěží mládeže, až po soutěže dospělých. „V zájmu nás všech by mělo být, aby nám lidi u fotbalu vydrželi až do pozdního dospělého věku. Pro mě jako předsedu oddílu je přece největší úspěch, pokud si vychovám hráče hráče do dospělých už od přípravky.“

Předseda Sedlčan zřejmě ví, o čem mluví. Tatran se totiž dlouhodobě zaměřujeme na výchovu a práci s vlastními hráči - od přípravek po mužstva dospělých. Jen pro představu: do příští sezony hodlá klub přihlásit celkem dvanáct družstev – tři přípravky, dvě mužstva mladších žáků, dvě družstva starších hráčů, mladší dorost, starší dorost a tři týmy dospělých. „Je to právě z důvodu, aby každý náš odchovanec mohl i v dospělých za klub hrát, našel si svoji soutěž a předával zkušenosti mladším,“ prozrazuje.

Jako nutnou považuje především snahu pokusit se vyřešit, proč je nejen na úrovni soutěží OFS Příbram obrovský úbytek hráčů v kategorii dorostu. „Mám pocit, že postupem času se z toho stává pouze dril škola, trénink, škola. Nedivím se, že si řada těchto hráčů okolo patnácti let nastaví zrcadlo a není dále ochotna to podstupovat. Tady se nám vytratí to nejdůležitější, láska, zápal a nadšení,“ poukazuje na příčiny úpadku, který je v této kategorii velmi značný.

Co za tím podle názou Petra Jindráka stojí? „Snažíme se jim od malička usnadnit a prošlapat cestu. Nestavíme do cesty překážky, které musí překonávat, které se musí naučit řešit, které vyvádí z komfortní zóny a posilují osobnost. Zamysleme se, ale nad tím, zda dnešní mládeži neděláme medvědí službu tím, že ji vše servírujeme na zlatém podnose,“ vyzývá své kolegy.

„Překonáváním překážek, ukázáním toho, že i když něco nejde hned, tak se o to musím poprat a tím daleko více dostat tu lásku k fotbalu do srdce, kde to bude hořet napořád. Dnes mládež nezná, co je škvárové hřiště, co je pískové hřiště, ale běda, když není dobře posekaná tráva, nemůžeme na umělý trávník, případně nemáme dobré míče a slušivé dresy,“ doplňuje Jindrák, který se trénování mládeže věnuje už celé čtvrtstoletí.

A poukazuje ještě na jednu důležitou věc. „V současné době se práce s mládeží stala společenským zaklínadlem. Jsou nastavovány dotační programy, na které samozřejmě slyší politici, města, obce,“ povídá. „Význam práce v tého oblasti je proto zásadní. Mojí snahou je zamyslet se spolu s ostatními členy komise mládeže nad směrování soutěží a mládeže jako takové.“

Jako bývalý sudí zároveň vnímá další potíž, která trápí fotbal na Příbramsku – nedostatek mužů s píšťalkou. „Tady musím střelit do vlastních řad. Jsme to my, oddíly, které mnohdy vytváříme nepřátelské a nekomfortní prostředí pro nové začínající rozhodčí, kteří hlavně v úplných začátcích svého působení potřebují vedení a mentora, který jim poskytne cenné rady a předá potřebné zkušenosti,“ podotýká Jindrák, který se rozhodcovské činnosti na okrese i v kraji věnoval osm let.

„Vím, jak je těžké získávat nové kolegy do řad rozhodčích. My, členové oddílů, bychom měli mít v těchto případech nadhled a pochopení, že se tito nováčci musí nějaký čas učit. Pochopení pro chyby a nejistotu, která pramení z nezkušenosti. Nemůžeme dopouštět, abychom je hned na počátku odradili nepřátelským prostředím a vzali jim chuť, elán a odvahu,“ tvrdí Jindrák.

Cesta do výkonného výboru ale není tentokrát vůbec snadná. Na šest volných míst (pokud nedojde na valné hromadě k návrhu a následnému schválení úpravy stanov, která by rozšířila počet členů na devět) ve výkonném výboru si brousí zuby jedenáct kandidátů. Už to je ale podle Jindráka dobrá zpráva pro fotbal na Příbramsku.

„Čím více zájemců o práci ve prospěch okresního fotbalu, tím lépe. Pouze více názorů a názorových střetů může posunovat toto prostředí. Fotbalové prostředí (nejen) na okresní úrovni by mělo být přátelské, spojující a hlavně by mělo nabídnout maximální uspokojení z vášně zvané fotbal,“ apeluje na širší fotbalovou veřejnost.