Kanonýr Deníku: Nastávající otec Ježek i přes horší fyzičku opět sestřelil Pičín

Pokud by si měl vybrat jeden oblíbený tým, jednalo by se jednoznačně o Pičín. Střelec Drahlína Filip Ježek mu na podzim nasázel čtyři góly a stejný počin se mu podařil i nyní. Opětovně se tak stal kanonýrem Deníku. Fotbal je ale u něj až na třetím místě. Důvody jsou práce a také přírůstek do rodiny, který spatří světlo světa na konci června. Dokopná u celku ze III. třídy bude rozhodně stát za to.

Filip Ježek sází góly za Drahlín. | Foto: archiv hráče

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu