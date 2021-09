Turek táhne Krásnou Horu v úvodu sezony. Jeho dva góly proti rezervě Sedlce-Prčic stačily na remízu 2:2, společně se spoluhráči pak vyválčili další bod v penaltách. Na domácím hřišti už to bylo v jeho podání o něčem jiném a ze své kadence se prosadil hned pětkrát. „Góly dávám spíš nohou, ale jednu třetinu produkuji hlavou,“ prozradil Miroslav Turek. Nejraději střílí branky uvnitř pokutového území.

Fotbalista TJ Krásná Hora Miroslav TurekZdroj: TJ Krásná HoraStejně jako většina národa si musel na ostré zápasy téměř celý rok počkat. V úvodu nové sezony má ale slušnou formu. Se sedmi góly je v čele mezi střelci spolu s dalšími třemi borci. Do utkání nastoupil bez větší přípravy. „Nijak zvlášť jsem netrénoval. K zápasu jsem šel z voleje rovnou z práce,“ sdělil Turek.

S týmem Krásné Hory dlouho hrával o ligu výš. „Před čtyřmi lety jsme spadli do béčka,“ řekl 39letý střelec. Pět gólů v síti Velké Lečice nijak zvlášť nepřeceňuje. „Přeci jenom jsme hráli proti starším chlapům, kterým všem bylo okolo padesáti let,“ konstatoval.

Na druhou stranu ale svým počinem překonal o víkendu i mnohem věhlasnějšího střelce Miroslava Slepičku, který to dotáhl až do reprezentace. „Koukal jsem, že dával pět gólů. On ale hraje vyšší soutěž – I. A třídu,“ pousmál se Turek.