Už měsíc byl na suchu, bez vstřelené branky. Rázem přidal hned čtyři. Celkově už jich má na kontě devět a díky parádnímu gólovému představení o uplynulém víkendu se rázem dostal na dělenou vedoucí příčku v tabulce střelců. „To jsem ani nevěděl. Moc jich nedávám,“ zněl překvapivě Petřík.

Proti Kosově Horě otevřel skóre hned zkraje zápasu, další dvě trefy přidal v úderné pasáži hostů, kteří se trefili v rozmezí šesti minut hned čtyřikrát. Poslední zásah si přichystal do 72. minuty, kdy už pouze zvyšoval vedení Bohutína na konečných 7:3. První gól dal pravou nohou zpoza vápna, u druhého obešel brankáře a skóroval do prázdné brány, následně se prosadil i levou a při posledním přeloboval brankáře Noska.

„Kdybych je nedal já, tak by je dal někdo jiný,“ řekl pokorně Petřík, který čtyřgólové představení označil spíš za šťastné. „Poslední dobou jsem hodně šancí promarnil. Možná i díky tomu se to takhle obrátilo,“ prohlásil 22střelec. Bohutín přitom odvezl až doposud ze hřišť soupeřů pouze jeden bod za prohru na penalty v Dublovicích. Teď se dočkal plnohodnotné výhry. „Moc se nám venku nedaří, jsem rád, že nyní máme konečně tři body. Poslední dobou nebylo o co stát, tak snad se to teď zlomí,“ uzavřel Petřík.