Překvapilo vás, co vyplulo a stále ještě vyplouvá na povrch?

Osobně mě to nepřekvapuje. Jde o odraz chování celé naší společnosti. Strašné věci vyplouvají téměř každý den i ve vrcholové politice a dalších segmentech společnosti. Ve všech funkcích jsou jen lidé, ne roboti. Někteří bohužel mají chování a svědomí takové, jaké mají. Podrobněji je ale těžké situaci hodnotit, protože mám informace jen z veřejných médií. Ostatně jako každý jiný.

Jaký je váš postoj k momentálnímu dění?

Pro fotbal je to každopádně nepříjemná situace. Ten problém začíná úplně jinde. Ne u rozhodčích, ale u funkcionářů klubů, kteří nějakou formou odměny, hlavně penězi, tlačí na rozhodčí a požadují pro své mužstvo jejich přízeň a výhody. A pak je jen na etickém myšlení jednotlivců, jak k tomu přistoupí. Nechápu, proč chtějí některé kluby hrát vyšší soutěž za každou cenu, když na to nemají hráče. Pak právě výsledek na hřišti nedělají hráči, ale někdo jiný. A mnohdy to dělají i ti, kteří se bijí v prsa jak jsou čestní a poctiví.

Jaké kroky by podle vás měly nastat?

Odmítám teorie o okamžitém odstoupení předsedy a VV FAČR. Vždyť ten fotbal musí někdo řídit a musí každý den fungovat. Okamžité bezvládí by byla ta největší katastrofa pro fotbal. Příští rok budou volby na všech stupních, od okresů až po nejvyšší výkonný výbor FAČR. A dá se předpokládat, že změny nastanou.

Může se aktuální situace také nějak dotknout OFS Příbram?

Já si myslím že ne. OFS Příbram je samostatný právnický subjekt, který řídí výkonný výbor zvolený kluby na valné hromadě.

Dalším aktuálním a důležitým tématem je pokračování okresních soutěží, které byly stejně jako všechny ostatní přerušeny. Rozehrají se ještě do konce roku?

Podle současných nařízeních vlády a vývoje situace je můj osobní názor, že ne.

Jaký scénář je podle vás nejpravděpodobnější?

Těžko odhadnout, vše záleží na nařízeních vlády. Přál bych si, aby se celá soutěž dohrála tak, jak má a neopakoval se minulý ročník.

Je možné, že by se během jara dohrála pouze první polovina sezony?

V dnešní situaci je všechno možné. Ani vláda neví jaký bude vývoj epidemie a případná další opatření.

Hrozí zároveň varianta, že by byla sezona znovu předčasně ukončena?

Samozřejmě, že hrozí. V tento okamžik se nedá nic předjímat.

Kdy by podle vás mělo být jasno?

FAČR má připravený scénář pro dohrání soutěží, kde je dáno kolik se musí odehrát, aby mohly být postupy a sestupy v soutěžích. Ale to vše záleží na opatřeních vlády, kdy se bude moci začít hrát regionální fotbal.

Kdy plánujete svolání VV OFS Příbram, kde předpokládám budete tyto dva okruhy probíhat?

Máme ho naplánovaný na 2. listopadu. Podle vývoje situace budeme řešit způsob a formu zasedání.