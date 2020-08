/ROZHOVOR/ Bývalý fotbalový reprezentant Tomáš Řepka (46) zažil v neděli povedenou premiéru ve III. třídě na Kutnohorsku. Jeho Červené Janovice vyhrály před tisícovkou diváků na hřišti Sedlce B v přestřelce 8:4.

Tomáš Řepka nastoupil k prvnímu soutěžnímu utkání za Červené Janovice ve III. třídě na Kutnohorsku na hřišti Viktorie Sedlec B. | Foto: Deník / Michal Pavlík

Řepka po celé utkání dirigoval obrannou hru. Do útočení se nehrnul a nechodil ani na standardky. První gól soupeře smolně tečoval do protipohybu brankáře, kterého ale ve druhé půli také dokázal bránit svým pověstným hněvem, když do něj zajel domácí útočník Ďoubal.