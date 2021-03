Králíček: Věřím, že fotbalová stavba bude pevná. Teď se musíme vrátit na hřiště

Radost a nadšení. Takové po pocity převládají u Vladimíra Králíčka po valné hromadě OFS Příbram. Nejen kvůli tomu, že byl sám zvolen jako jeden z členů revizní komise, ale především, že zástupci klubů vyjádřili svými hlasy podporu novým tvářím, které by podle jeho názoru měly dát fotbalu v okresu nový impuls. „Je potřeba si uvědomit, že okresní svazy jsou základním stavebním kamenem celého fotbalu. Jestliže by tady dále byla pasivita a nezájem, pak by fotbal zůstal na staré cestě a začal by skomírat ještě více a více,“ tvrdí.

Prezident Spartaku Příbram Vladimír Králíček. | Foto: archiv Deníku

Prezidenta Spartaku Příbram těší především to, že se napříč Českou republikou podařilo vybudit aktivitu a zájem o dění ve fotbale. „Konečně se objevili noví lidé, kteří neakceptují současný stav. Neakceptují, že se s tím nedá nic dělat a sami chtějí k tomu přispět,“ kvituje. Bylo tomu tak i na Příbramsku, kde nakonec zcela jasně dominovalo hnutí F-evoluce. Po volbách obsadilo nejen post předsedy, ale i dalších pět míst ve výkonném výboru. „Volby jednoznačně dopadly tak, že drtivá většina delegátů dala hlas Pavlovi Chánovi. Sluší se poděkovat panu Martinu Havlovi, který stál v čele fotbalu na Příbramsku osm let. Určitě vykonal mnoho dobrého, ale změna byla potřebná a stala se,“ vyjádřil se nejvyšší muž příbramského klubu. VV OFS Příbram určil garanty dílčích komisí. Co bylo, bylo, zahlásil předseda Přečíst článek › O úspěchu se dá v okrese hovořit nejen z pohledu F-evoluce, ale i samotného Spartaku Příbram. Kromě Vladimíra Králíčka totiž uspěli další tři zástupci klubu. Při volbě dílčích členů do výkonného výboru uspěli David Musil a Miroslav Bodnár. Ten zcela dominoval, když dostal osmatřicet ze čtyřiceti možných hlasů, což bylo absolutně nejvíce. V revizní komisi pak prezidenta příbramského klubu doplnil ještě Adam Theodor. „Chtěl bych ale pogratulovat úplně všem, kteří byli zvoleni. Zároveň bych jim rád popřál hodně energie do období organizace a dalšího rozvoje fotbalu na okrese,“ poznamenal Králíček. Co bude podle něj v tomto směru nejdůležitější? „Návrat dětí a dospělých na hřiště, čemuž brání současná vládní nařízení spojená s koronavirovou pandemií,“ má jasno. „Je to podle mě naprosto nesmyslné. Obchodní domy, autobusy a další prostředky MHD jsou plné lidí a na hřiště nesmí dvacet dětí,“ nechápe. Zároveň poukazuje na to, že volbami na okrese snaha udat českému fotbalu nový (lepší) směr nekončí. „Počátkem května pak bude krajská valná hromada. Tam bude boj o místa ve vedení v dalším patře českého fotbalu. V červnu se pak bude budovat střecha. Věřím, že fotbalová stavba bude ve všech částech pevná a budeme se z ní moc krásně dívat okolo. A ostatní se budou moci dívat zase na ni,“ dodal Vladimír Králíček.

