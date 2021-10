V početní výhodě se lídr okresu dokázal prosadit dvakrát během dvou minut a bylo prakticky po zápase. „Pár ojedinělých šancí z naší strany, o utkání ale bylo rozhodnuto. Byla otázka, jen o kolik to skončí,“ posteskl si Králíček. Trhové Dušníky nakonec vyhrály 3:0 a uhájily první místo.

S nabídnutou přesilovkou se náramně vypořádaly Trhové Dušníky. jejich souepř ze Spartaku hrál od sedmé minuty bez gólmana Švarce. „Zmaření zjevné brankové možnosti soupeřova družstva, podražení hráče číslo 11 cca metr před pokutovým územím bez možnosti hrát balón,“ zapsal sudí Burian do zápisu. „Červená pro gólmana zasloužená,“ konstatoval vedoucí hostujícího Spartaku Příbram Lukáš Králíček.

Čtvrtý Nový Knín musel otáčet zápas v Počepicích. Chyle zajistil Sokolu vedení, ale favorita zachránil po obrátce Havelka dvěma zásahy a hosté si připsali důležité tři body. Jediný zápas 10. kola, který dospěl až do rozstřelu, se odehrál v Dublovicích. Vondrák s Bartošem svedli souboj střelců. Jejich vzájemný duel vyhrál v poměru 3:2. Celkově ale utkání skončilo po základní hrací době 4:4, když Bohutím smazal dvougólové manko během minuty. V penaltách ale měli více štěstí domácí a připsali si bonusový bod navíc.

Luhy s Jincemi hrála vyrovnanou partii pouze v první třetině zápasu. Do přestávky ještě stihl za hosty zvýšit Zadina. Po obrátce stran předvedl favorit zabijáckou desetiminutovku, ve které se prosadil hend čtyřikrát a odevzdanému soupeři další dvě trefy. Změna stran pomohla i sedlčanskému C-týmu. Šťovíček s Bláhou zlomily bezbrankový stav a zajistily tři body Tatranu. Nečín naopak čeká na první výhru od začátku září.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.