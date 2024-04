Fotbalový okresní přebor zažil nevídanou přestřelku o dvanácti gólech. Po divočině v Jincích se radovaly Luhy, který vyhrály 7:5. O polovinu branek méně padlo v Třebsku, kdy zvítězily Trhové Dušníky. Ty Daleké naopak doma porazily Dublovice. Stará Huť přetlačila rezervu Spartaku a šlágr kola ovládl Nový Knín.

Šlágr kola, kdy se proti sobě postavily druhý tým se třetím vyhrál hůře postavený Nový Knín díky trefě Vávry ze 37. minuty. Velkou pozornost přitáhl i duel Jinců s Luhy. Domácí vedli už 5:2, i tak náskok prohospodařili a hosté pěti góly v rozmezí 19 minut otočili skóre na divokých 7:5. Čtyřmi góly se blýskl David Bohuněk

„Náš start do zápasu byla prostě katastrofa!! Věděli jsme dobře, jak důležitý zápas hrajeme a stejně jsme byli na hřišti jako tělo bez duše. Prohrávat 0:3 v desáté minutě je na ručník. Pokud jsme dali gól, domácí na něj odpověděli prakticky z rozehrávky. Do druhé půle jsme dobře vystřídali a někteří hráči si prohodili pozice. Naše hra vypadala lépe a bylo se čeho chytit, domácí jsme začali trestat za takovou řekl bych nekoncentrovanost. Když se nám povedlo snížit na 5:4, přišlo mi, že už to byl zápas jen o nás. Skvěle jsme řešili brejkové situace a začali chodit do vápna takové balony, které zrovna třeba já potřebuji. Pro diváka to musel byt skvělý zápas. Pro trenéry už asi moc ne. Pro nás obrovsky důležité tři body,“ zhodnotil za hosty kanonýr David Bohuněk.

O polovinu méně branek padlo Třebsko, kde herní krizi domácího týmu využili Trhové Dušníky. Outsider sice rychle vedl 2:0, ale hosté následně čtyřmi brankami otočili vývoj zápasu na stranu. Pět gólů viděli diváci v Dalekých Dušníkách a také ve Staré Huti, jež v hektickém závěru porazila rezervu Spartaku 3:2 trefou v 89. minutě.

„Těžké utkání hrané za vytrvalého deště navíc s velmi kvalitním soupeřem, které jsme si bohužel sami zkomplikovali neproměněním našich stoprocentních gólových šancí v úvodu druhého poločasu, kdy jsme mohli odskočit minimálně do dvoubrankového vedení. V posledních dvaceti minutách jsme však za nepříznivého stavu ukázali velkou psychickou odolnost, nevzdali se a v úplném závěru přeci jen strhli vývoj utkání na svou stranu, což nám nakonec v zápase plném zvratů přineslo důležité a cenné tři body,“ komentoval utkání kouč Staré Huti Pavel Hruška. V posledním utkání remizoval Rožmitál pod Třemšínem doma se Zduchovicemi. Lídr z Bohutín bude dohrávat duel s Březnicí 1. května.