Co o tom soudí zástupci některých oslovených klubů z Příbramska? Redakce Deníku oslovila zástupce čtyř klubů. Výsledek? V poměru tři ku jedné převažuje negativní stanovisko. „Já osobně o tom pochybuji. Situace se tak rychle nezlepší, aby byly povoleny akce s větším počtem lidí,“ říká jasně Matěj Zorek, hráč Nového Knína.

Podobně to vidí i Zdeněk Křížek, hrající předseda týmu FK Drevníky. „Větší část našich fotbalistů se na restart sezony, případně alespoň možnost uskutečnění nějakého přátelského utkání těší. Moc ovšem nevěřím, že se tento ročník amatérských fotbalových soutěží ještě dohraje,“ tvrdí. „Doufám, že během léta se všechno uklidní a podzimní část další sezony začneme bez jakéhokoliv omezení.“

A z řady pesimistů nevybočuje ani Jan Pinkava. „Fotbal mi chybí, strašně rád bych hrál, ale zároveň nechci, aby se třeba odehrálo pouze pár kol a všechno se zase přerušilo. A pak stejně zrušilo. Raději bych počkal, až bude situace natolik stabilní, že nebude hrozit další přerušení,“ vysvětluje fotbalista Višňové.

Jediným optimistou je v tomto směru Milan Matějka z Hřiměždic. „Nemyslím si, že by byl nějaký problém v disciplíně a dodržování pravidel, která samozřejmě musí být stanovena. Za určitých podmínek nevidím žádný důvod, proč by soutěže výkonnostního fotbalu nemohly být znovu spuštěny. A to co nejdříve. V dnešní době, kdy si každý může dojít před zápasem na testy. Nehledě na to, že už je povinné testování v zaměstnání, tak proto v tom opravdu nevidím sebemenší problém,“ uvádí. „Já čekal, že situace umožní start jara dle plánu. Bohužel, nepovedlo se to. Dobře, nicméně ta opatření, která panují, už jsou pro nás, amatérské sportovce, velmi nepříjemná. Dle mého názoru nám berou chuť sportovat,“ zlobí se.

A jaký je váš názor?