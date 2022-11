Višňová šla do utkání s Bohutínem v dobrém rozpoložení a s vědomím, že proti ní stojí jeden z nejlepších celků okresního přeboru. Proto vsadila na zabezpečenou obranu. Zvolená taktika se jí vyplatila, neboť v jedenácté minutě otevřel skóre kanonýr Lazič. Utkání bylo jinak v prvním poločase poměrně vyrovnané. „Snažili jsme se hrát rychle dopředu a nepouštět soupeře do vyložených šancí a hlavně neinkasovat, což se nám povedlo,“ těšilo domácího kouče Procházku.

Ve druhém poločase udělali domácí dvě velké chyby. Nejprve darovali soupeři penaltu, ze které hosté srovnali, a vzápětí dostal červenou kartu Lazič. „Od té doby nás Bohutín tlačil a v některých situacích jsme měli i velké štěstí,“ přiznal kouč Višňové. V závěru zápasu ale rozhodl ve prospěch nováčka nádherným gólem ze standardní situace Zmeškal. „Hrál se dost tvrdý fotbal, ale myslím si, že rozhodlo, že jsme byli více odhodlaní zvítězit než soupeř, který ale ukázal, jakou kvalitou disponuje. O to více si výhry vážím,“ uzavřel Procházka.

Dalším nováčkům se už tolik nedařilo. Hřiměždice inkasovali osm gólů od Nového Knína a Stará Huť prohrála v Třebsku, které se hned zkraje ujalo vedení zásluhou Káni. Hosté mohli srovnat po úniku, domácí ale podržel brankář Novotný, který zaskakuje za zraněného Říhu. Po gólů Nevěčného pořádající tým kontroloval hru. Druhá půle byla vyrovnaná. V dresu nováčka snížil sice Velebil. Tečku za utkání udělal však Ciuca.

Po mizerném startu se zvedají tabulkou Dublovice. Naposledy díky dvěma gólům Lomoze porazily doma Březnici a přiblížily se jí na rozdíl jednoho bodu. „Zápas byl hodně vyrovnaný. Těžko jsme se dostávali do šancí. Dá se říct, že jsme měli dvě tři a dvě skončily gólem,“ řekl domácí kapitán. Ze zápasu odstoupili Vondrák s Pelikánem, kteří se srazili hlavami a museli odjet na šití. Domácí borec odnesl střet čtyřmi stehy. Pro oba s velkou pravděpodobností skončila podzimní část předčasně.

Oba týmy Dušníků nastřílely soupeřům shodně pět gólů. Ty Daleké doma porazily Petrovice 5:1, Trhové inkasovaly v Luhách o gól víc. Jediná remíza se zrodila v duelu Spartaku s Nečínem. „Od začátku zápasu jsme soupeře značně přehrávali, podařilo se nám vstřelit brzy gól. Pokračovali jsme hrou na soupeřově polovině. Bohužel jsme z jediné jeho šance dostali gól a šli jsme do kabiny za stavu 1:1,“ mrzelo obránce Daniela Drašnara, který poslal zařídil svému týmu vedení.

Jeho bratr Jakub se prosadil po změně stran, smolně však do vlastní brány poté, co ho Kvapil trefil při snaze odkopnout míč. Domácí poté soupeře zatlačili, jejich trápení v koncovce ale pokračovalo. Sami však mohli inkasovat, nicméně v závěru jim Chýla zařídil alespoň bod. „Horší zakončení, laxní přístup některých hráčů a jejich nedotrénovannost. Útočení do deseti lidí na velkém vápně nám také moc nejde,“ uvedl Drašnar.