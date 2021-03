„Moje manželka a mladší syn jsou pozitivní na covid. Já jsem proto uvalen do karantény. To znamená, že se páteční valné hromady osobně nezúčastním,“ sdělil Deníku člen opozičního hnutí F-evoluce, který je vyzyvatelem dosavadního předsedy Martina Havla.

Chán se tak snaží najít alternativní způsob, jak být na valné hromadě přítomen alespoň na dálku – on-line. Jestli mu to ale bude umožněno, zatím není jasné. „Je brzo teď hodnotit, jestli se podaří udělat nějaký telemost. Je to moc čerstvé na to, aby se už našlo řešení. Stejně se rozhodne až na místě. A bude záležet také na delegátech,“ doplnil.