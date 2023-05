Vzpomínka na Istanbul zase jednou ožila. Památné finále, ve kterém anglický Liverpool v roce 2005 prohrával o poločase 0:3 a nakonec se radoval ze zisku trofeje, dostalo podobný příběh ve fotbalovém okresním přeboru. Stejný obrat po přestávce jako před 18 lety se totiž povedl Třebsku, jež porazilo Březnici 4:3. V dalších utkáních vyhrávali především favorité.

Třebsko předvedlo v Březnici parádní obrat | Foto: Miloš Rybanský

Po prvním poločase byli zralí na ručník. Třebsko odcházelo do šaten pořádně rozladěné poté, co dostali od Březnice tři góly. V šatně přišla bouřka. Hráči se mezi sebou pohádali, řvali na sebe, trošku si něco zostra vyříkali. Dokonce i kapitán musel zvýšit hlas. Sám přitom moc neřve. Na druhou půli přišel jiný tým. „Dali jsme mladíky na křídla a rozběhali jsme soupeře,“ podotkl vedoucí týmu Jiří Funk a začal nevídaný obrat. Nevěčný hned po minutě na hřišti dal gól, na další přihrál a vedení domácího celku se ztratilo v deseti minutách. Parádní obrat následně dokonal Hausleitner. „To se nám deset let nepovedlo,“ vyhrkl ze sebe Funk po senzační výhře. „Alespoň jsme si dokázali, že umíme hrát fotbal,“ dodal vzápětí.

Kunc z penalty zachránil Milínu alespoň remízu

Otočit skóre se podařilo i Luhům, které rovněž prohrávaly v Hřiměždicích, aby nakonec zvítězily 3:1. Další nováček, Višňová, uspěl v důležitém souboji na dně tabulky, když vyhrál na půdě posledního Nečína a přiblížil se Březnici, která se letos nachází ve velkých problémech. Další výhru hostujícího celku přidal Spartak, jenž uspěl v Novém Kníně. Tam se v závěrečné půl hodině strhla zajímavá přestřelka. „Zasloužené vítězství našeho mužstva po pěkném výkonu obou týmů. Navázali jsme na předchozí vysoké domácí vítězství s Dalekými Dušníky,“ uvedl klubový web příbramského celku.

Neděle patřila domácím celkům. Petrovice doma otočily šlágr s Bohutínem, další aspirant na postup, Daleké Dušníky, si hravě poradil s Dublovicemi a Trhové Dušníky přehrály doma Starou Huť.