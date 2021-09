Trhové Dušníky čekala těžká zkouška, zda jejich dosavadní stoprocentní bilanci obstojí. Prozatím ano, i když byla hodně ohrožena. Dvakrát fotbalisté Sokola vedli na půdě Nového Knína, domácí dokázali však v obou případech srovnat krok zásluhou Havelky s Radou. Rozhodující úder si přichystal deset minut po vyrovnání na 2:2 Pravda a všechny tři body brali hosté. Velkým příběhem zápasu bylo nastoupení původně potrestaného Ťapaje, který si měl odpykávat čtyřzápasový trest, byl však osvobozen a “na svobodě“ hned přidal za hosty dva góly.

Na druhém místě se osamostatnila rezerva Spartaku Příbram. Zatímco A-tým působící o ligu výš dostalo v Klecanech pět branek, tak záložní tým si ve šlágru kola s Nečínem poradil. Domácí vedl za vítězstvím dvougólový Berka. Čestný zásah hostů zaznamenal v závěru Pospíšil. První zaváhání v sezoně potkalo Jince, které padly v Březnici. Dlouho vyrovnaný zápas si podmanil ke konci díky dvěma gólům během pěti minut Soldát.

Fotbalisté Bohutína si na vlastním hřišti otevřeli proti Rosovicím střelnici, i když většina gólů padla až v závěrečné čtvrthodině, kdy Rosovice odpadly. Hattrickem se prezentoval Petřík. Trio Bartoš, Soukup a Spousta mu zdatně sekundovalo, avšak zaznamenalo o jednu trefu méně. Hostům lehce zmírnil porážku Budínský.

O víkendu se odehrála dvě dramata. Poslední Kosova Hora chtěla opět doma bodovat a byla k tomu blízko. Proti C-týmu Sedlčan však zabrala až za stavu 0:2 podařilo se jí pouze snížit Růzhou. Za to až do penalt dospělo střetnutí Dublovic a Třebska. V základní hrací době na dálku proti sobě bojovali střelci na obou stranách. Lomoz s Rieglem zaznamenali oba po dvou brankách a duel došel až do penaltového rozstřelu. V něm byli v poměru 4:3 úspěšnější domácí a získali bonusový bod do tabulky navíc.