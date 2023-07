V dějišti konání superfinálového utkání mezi Bohutínem a Petrovicemi se uskutečnil i losovací aktiv Okresního fotbalového svazu Příbram. Kromě nového herního řádu na nadcházející ročník se řešily i dvě zásadní věci. První z nich je nový formát pohárové soutěže, který se inspiroval mezinárodní Ligou národů, druhá se týkala povinnosti podávat při utkáních nápoje v měkkých obalech.

Losovací aktiv OFS Příbram | Foto: OFS Příbram

Zatímco okresní přebor zůstal beze změn, tak chystaná novinka ohledně III. třídy, kdy se v příští sezoně měl redukovat počet soutěží ze dvou na jeden, zůstane v aktuální podobě i pro sezonu 2024/2025, byť plány byly jiné. Důvodem je, že se po sezoně 2023/24 bude rušit jedna B třída a musí se počkat, jaký vliv bude mít na příbramský okres.

„Nevíme, jaký bude mít zrušení jedné větve dopad. Bude mít určitě takový, že bude v okresech více týmů, ale teď otázka, zda se nějak celá věc dotkne Příbramska. Proto se celá věc pak bude řešit až příští rok,“ říká předseda Okresního fotbalového svazu Příbram Pavel Chán.

Velké změny nastaly v okresním poháru. Nyní už se nebude hrát systémem pavouka napříč celým okresem, nýbrž pouze v okresním přeboru, kam bylo nalosovaná kompletní čtrnáctka týmů. Zbylé týmy byly nalosovány do dalších skupin. Okresní fotbalový svaz Příbram hledal inspiraci v mezinárodní Lize národů.

„Dochází k rozdělení na menší skupiny, které jsou výkonnostně blíž. Nemělo by se stávat, že by se měl postavit tým z okresního přeboru proti celku ze IV. Třídy. Vedlejším pozitivním efektem je, že kluby mají zajištěnou kvalitní přípravu před sezonou. Odpadne jim tak starost se sháněním soupeře,“ vysvětluje novinku Chán.

K inspiraci ve zmíněné Lize národů došlo, protože v ní proti sobě hrají týmy, které jsou přibližně na stejné výkonnostní úrovni. Zároveň proti sobě nastoupí celky, které se spolu standardně neutkávají, protože mohou hrát v jiné skupině III. třídy. „Minimálně dvakrát dojde na návštěvu soupeře, kde ještě tým nebyl, nebo dlouhé roky soupeře nenavštívil,“ podotýká předseda OFS Příbram.

Každá skupina bude mít vítěze, který dostane za odměnu sud z pivovaru Nový Rybník, jenž se stal sponzorem. Oproti prestižnější soutěži ale odpadnou na okresní úrovní sestupy a postupy mezi skupinami. „Cílem bylo, aby týmy měly zajištěných 13 – 14 soutěžních utkání za polovinu sezony,“ dodává Chán.

Dalším velkým tématem aktivu byla povinnost mít kelímky z opakovaně použitelného plastu či měkkého plastu.. Skleněné půl litry jsou už desetiletí zakázané, avšak i přes to dochází k nerespektování tohoto nařízení. Jedno takové řešila v minulém soutěžním ročníku Disciplinární komise.

„Domluvili jsme se, že uděláme ještě jednu výzvu, aby se kluby přihlásily a na základě zájmu bychom se pokusili udělat větší objednávku a dostali se tak k nižší ceně,“ objasňuje Chán. Dále se na aktivu probírala povinnost aktualizovaných fotek. Členové mladší 18 let musí dávat aktuální každé dva roky, nad tuto věkovou hranici pak stačí změna jednou za pět let. Byly též představeny plány OFS Příbram na pilotní soutěže veteránského fotbalu. Ve velmi skromném měřítku tak, aby našli chuť a sílu zahrát si fotbal hráči nad 40 let věku, pro které je velký fotbal již nad jejich možnosti. Uplatnění by mohli při těchto soutěžích najít i rozhodčí vy vyšším věku.