Fotbalový okresní pohár na Příbramsku zná semifinalisty. Mezi nejlepší čtveřici se probojovalo kvarteto Bohutín, Dublovice, Nový Knín a Podlesí B. Lídr přeboru zajížděl po čtyřech opět na půdě Březnice, kde se tentokrát musel strachovat o výsledek do poslední minuty. Zbylé trio využilo domácího prostředí a zajistilo si postup.

Okresní pohár | Foto: Kristýna Janglová

Bohutín deklasoval o víkendu Březnici 7:0, ve čtvrtek byl rád za mnohem skromnější výsledek. V 59. minutě sice vedl už o tři branky a vše nasvědčovalo k další lehké výhře. Domácí se ale vzchopili a zdramatizovali zápas. Nějak jsme si mysleli, že utkání v klidu dokopeme. Pak nám rozhodčí trošku zavařil, že nám neuznal gól a přestali jsme hrát. Do toho penalta,“ komentoval kapitán hostujícího celku Marek Binar.

Rozdíl oproti víkendovému duelu byl znatelný. „U nás byl v tom, že jsme byli rádi, že jsme splácali dohromady alespoň tu jedenáctku, protože nám hrálo i béčko, tak jsme si hráče nějak rozdělili včetně dorostenců. Oproti víkendu jsme byli poloviční,“ přiznal Binar. I tak si ale Bohutín pohlídal postup a podobně jako loni Petrovice, tak i současný lídr okresního přeboru má sezonu rozjetou na zisk double. „Pohár je takový, že se v týdnu špatně scházíme. Spíš se soustředíme na okresní přebor. Bylo by nádherné vyhrát obojí, pro nás je ale priorita vyhrát soutěž,“ podotkl kapitán Litavanu.

Zbylé trio si pohlídalo postup v domácím prostředí. Dublovice si doma poradily s vysoce omlazeným Rožmitálem pod Třemšínem. Výsledek 4:0 sice vypadá jednoznačně, ale také ze strany domácích to nebyla žádná sláva. „Oni si neudělali ani jednu šanci. My jsme měli dobré obránce vzadu. Trošku převládla zkušenost nad mládím. Hráli jsme hodně zezadu, oni nás nenapadali. U nás byla finální fáze do strany špatná. Dopředu jsme měli nekvalitní rozehru,“ mínil David Krůta, který zvyšoval na 2:0 z trestného kopu. První gól si dali hosté sami a zbylé dva padli poté, co museli otevřít hru a domácí následně rozhodli.

Béčko Podlesí muselo doma otáčet zápas s Jincemi, kterým už v úvodu zařídil vedení John. Za domácí ale srovnal jejich kanonýr Hyspecký a v 81. minutě zařídil obrat 17letý žolík Unzeitig, kterého Kovohutě poslaly na trávník čtvrt hodiny před koncem. On se jim za odvděčil za vloženou důvěru vítězným gólem. Také Nový Knín musel na vlastním trávníku otáčet skóre. Starou Huť poslal do vedení Máša, nicméně na druhé straně reagoval Mařík a následně domácí rozhodli dvěma slepenými góly a postoupili do semifinále.