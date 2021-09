Vysoké výhry si připsal C-tým Sedlčan a Třebsko. Záložní tým divizního Tatranu si poradil s Březnicí 4:0, kdy se o dvě branky postaral Štemberk. Třebsko pak přidalo ještě o jednu branku navíc. Tři trefy ale padly až v závěru, kdy už byl Bohutín oslaben o vyloučeného Spoustu za jeho hrubé nesportovní chování. „Udeření soupeře otevřenou dlaní do obličeje v nepřerušené hře,“ popsal inkriminovaný okamžik sudí Souček.

V nečekané drama se proměnil zápas Luhů s Nečínem. Domácí vedli o poločasu 3:0 a hosté hráli praktický celé utkání o deseti. Vše nasvědčovalo k tomu, že se bude jednat o jednoznačnou záležitost. V sedmé minutě byl vyloučen gólman Kubín. „Zmaření zjevné brankové příležitosti soupeřova družstva,“ uvedl do zápisu rozhodčí Máša. Hosté se však vzchopili a dotáhli se k soupeři na rozdíl jediného gólu. V tu chvíli zbývalo ještě dostatek času. Luhy si ale vedení pohlídaly a získaly tři body.

O chvíli později srovnal Moravec, který si zahrál soutěžní zápas po roce. Oba střelci byli vidět i po obrátce. Zatímco domácí přidal druhou trefu v zápase, tak Moravec tentokrát díky trestnému kopu posadil míč na hlavičku Rady a Rákosník bez problémů trefil prázdnou branku. O nejhezčí gól se postaral Kovács, jehož parádní rána levačkou z 25 metrů zamířilo pod břevno a Kramer byl bez šance. Hostům však opět zafungovala spolupráce Moravce s Radou, kteří se postarali do třetice o vyrovnání hostů.

Velká přestřelka se odehrála v Rosovicích, kam přijel Nový Knín, ačkoliv po poločase byl stav nerozhodný 1:1. Do brány hostů se postavil patnáctiletý Pavel Kramer, který ještě 45 minut před úvodním výkopem chytal zápas ve své kategorii v Tlusticích. Hektický přesun z Tlustic však zvládl a přijel přesně na vteřinu. Než se ale stačil pořádně rozkoukat, tak se Budínský trefil do jeho brány.

Dušníky navíc odskočily druhému Spartaku v tabulce na rozdíl čtyř bodů. Příbram sice vedla v Jincích díky Lagronovi, ještě do přestávky srovnal Hausner a po změně stran zařídil obrat Slačík. Definitivní rozhodnutí pak v úplném závěru dodal Choutka a domácí se bodově dotáhli na svého soupeře v tabulce.

Souboj prvního z posledním se odehrál V Trhových Dušníkách. Vedoucí Sokoli přivítali Kosovu Horu a už od začátku se hrálo na jednu bránu, když po čtvrthodině hry vedli 3:0. Ještě do přestávky přidali další dvě trefy a Ťapaj začal svou cestu za hattrickem. Po obrátce favorit viditelně zvolnil a další góly přidal až v závěru, kdy domácí mladá puška dokonala hattrick v 88. minutě.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.