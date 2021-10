Šlágr kola se odehrál v Příbrami. Druhý Spartak přivítal čtvrté Sedlčany. Hostům zařídil vedoucí gól Janoušek. Těsně před přestávkou však srovnal Chýla. Rozhodující okamžik přišel v 65. minutě, kdy nakonec tři body Tatranu C vystřelil Barták. „Zápas s naší převahou, ale s málo šancemi a tristním zakončením ve finální fázi. Na druhou branku jsme již nestihli reagovat a po zásluze prohráli,“ smutnil po utkání vedoucí domácího týmu Lukáš Králíček.

Vedoucí celek z Trhových Dušníků vstoupil výborně do zápasu, když se zásluhou Ďuriše dostal do vedení zkraje utkání. O chvíli později srovnal Valta. Hosté vytáhli žolíka v podobě Matějky, který během čtyř minut vstřelil dva góly. Domácí už stihli pouze snížit a tak si připsali první porážku v sezoně.

Sedlčany C vyhrály na půdě rezervy Spartaku | Foto: David Štverák

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.