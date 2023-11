Dvanácté kolo fotbalového okresního přeboru nabídlo pěknou divočinu v Novém Kníně, kde padlo jednak devět branek, ale také dvě červené karty. Obě na straně Třebska. Další zajímavý zápas sehrály Luhy s Rožmitálem, kde domácí zvítězili 4:2. Díky skvělému úvodu vytěžil Spartak tři body v Březnici a Bohutín odvál z cesty dalšího soupeře.

Třebsko dohrávalo duel v Novém Kníně o devíti. | Foto: SK Třebsko

Rezerva Spartaku Příbram i bez potrestaného hlavního kouče Martina Drašnara dokázala zvítězit v Březnici. Klíčem k utkání byl úvod utkání, kdy hosté vstřelili dva góly a vytvořili si náskok. Hosté dokázali už jen snížit Zákouckým. „Naše vítězství bylo zasloužené především za náš týmový výkon a pěkné úvodní góly,“ uvedl klubový web vítězného týmu.

Nováček ze Zduchovic se doma dočkal dalšího bodu, když dokázal remizovat s Trhovými Dušníky. V závěru prvního poločasu ho poslal do vedení Lukeš gólem z penalty, avšak ještě do přestávky stihl srovnat na konečných 1:1 Černý. Další remíza se uhrála v Dublovicích, kam dorazila Stará Huť. Té zachránil alespoň v závěru zápasu Mann.

Dobříš třikrát udeřila ze standardek. Petrovice i Nová Ves venku prohrály

Největší přestřelka se odehrála v Novém Kníně, kam dorazilo Třebsko. Hosté rychle prohrávali 1:3 a navíc přišli o vyloučeného Chytku. Ještě do přestávky jim naději do druhého poločasu dal Glogar. Dvě trefy Rybanského po změně stran je dokonce poslaly do vedení. Domácí ale v poslední čtvrthodině otočili skóre na svou stranu. Pohlídat vítězství jim pomohlo i druhé vyloučení na straně soupeře, který dohrával v devíti.

„Jedna zbytečná červená za kecy, druhá zákrok bez balónu. Druhou půli jsme do toho vstoupili, síly jsme ještě měli. Pak se nám nepodařilo držet balón, čehož soupeř využil,“ shrnul za hosty David Glogar. Další zápasy bohaté na góly obstaraly Luhy s Rožmitálem, kdy sparťané sice přišli o dvougólový náskok, ale díky trefám Kouta s Davidem si ho vzali zpět.

Podlesí vyhrálo potřetí v řadě. Polák: Konečně jsme se odtrhli od sestupu

Lídr z Bohutína sestřelil Podlesí B zejména díky hattricku Mory a také, že přežil penaltu, která by soupeře vrátila do hry. „Za stavu 1:0 jsme nedali penaltu, což rozhodlo celý zápas. Jinak by se hrál úplně jiný. Nás by nakopla a je možná položila. Místo toho jsme dostali do konce druhý gól a už nás točili. Pak jsme nevěděli, jak s nimi hrát. Po přestávce jsme vystřídali, ale moc jsme s tím taky nenadělali. Kdybychom chtěli hrát, co umíme, tak máme s nimi šanci hrát,“ uvedl za Kovohutě mladý Filip Šrajn. V posledním utkání porazili Jince díky dvojici Matys, Zadina Daleké Dušníky 4:1.