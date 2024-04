„Minulý týden bylo to samé. Teď se nám stalo, že do poločasu otočíme z 0:1 na 3:1 a jsme nahoře. I když jsem hráčům říkal, že je to 0:0 o poločase, tak jsme brzy inkasovali, začali zmatkovat a dělat individuální chyby. Spíš jsem ale vytýkal věci kolektivně. Po gólu na 3:3 to šlo na krev a těžce jsme se vraceli zpátky,“ řekl trenér příbramského celku Martin Drašnar.

Nová Ves dostala velikonoční dárek od lídra. Petrovice se s Dobříší dělily

Sedm branek bylo k vidění i v derby Dušníků. Domácí Trhové rychle prohrávaly, ale velkolepý obrat nastartoval bleskovou odpovědí Zdeněk Černý a jeho tým šel do šaten s vedením 4:1. „Poslední dobu jsem hráli docela špatně a s kluky jsme si řekli, že se chceme odrazit od spodku tabulky a zlomit zápasovou bídu. První inkasovaný gól nás nakopl. Pak už tam padal jeden za druhým,“ uvedl střelec gólu na 1:1.

„Jsme naštvaní, protože jsme první poločas neplnili, co jsme měli a dostali jsme gól, kdy soupeř dal dlouhé balóny za nás a my jsme tam prohrávali souboje. Hlavně jsme hodně faulovali okolo vápna, z čehož pramenily jejich standardky a góly. Soupeř byl rychleji u balónů a my jsme neměli druhé míče,“ řekl za Daleké Dušníky Jakub Peták.

Hosté ale v závěru zdramatizovali zápas a dvěma slepenými góly snížil na rozdíl jedné branky. Rozhodčí ale ihned po trefě na 4:3 ukončil zápas. „To už byla náhoda. Neměl jsem komu nahrávat, tak jsem to zkusil a míč skončil v bráně,“ uvedl k poslední trefě utkání její autor Peták. „Sáhli jsme si na dno sil, došla nám šťáva a tahali jsme za kratší konec,“ přiznal Černý.

Sedlčany bojovaly s agresivitou Poříčan. Nakonec se s ní nesmířily

Osmnácté kolo nabídlo i dvě remízy. V Březnici byl k vidění nespočet rohů, ale žádná větší branková příležitost a tak utkání skončilo 0:0. Další kříž se zrodil ve Zduchovicích. Domácí inkasovali po gólu Lomoze, ale hodně rychle srovnali trefou Kopřivy. Ovšem dalších gólů se už nikdo nedočkal.

Favorité vepředu tabulky si připsali dvě vysoké výhry. Kramer hattrickek řídil vítězství Nového Knína v Luhách. Lídra z Bohutína vedl za třemi body především kapitán Binar. Jeho dvě trefy přispěly k výsledku 4:0 nad Rožmitálem pod Třemšínem.

„Výhra zas tak úplně jednoznačná nebyla. První poločas jsme se spíš hledali a byli jsme vlažní. Naštěstí jsme si o přestávku řekli co a jak, trošku se kousli. K tomu nás trenér probral. Na soupeře jsme ve druhém poločase vlétli, vytvořili jsme tlak a naše hra zafungovala,“ poznamenal kapitán Bohutína.

Milín nejlepší půlí v sezoně přejel předloňského vítěze. Dva góly dal Gabriel

Duel Třebska se Starou Hutí nakonec pro sebe uzmul Jakub Hovorka, který už ve druhé minutě otevřel skóre. „Docela dost těžký zápas. Čekali jsme, že budeme víc kombinovat a hrát dopředu, nakonec z toho byl docela boj. Naštěstí jsme dali první gól a zápas jsme urvali,“ komentoval nakonec dvougólový střelec hostů. Druhou trefou totiž definitivně rozhodl zápas. Mohl upadnout a získat penaltu, ovšem pokračoval dál a přidal pojistku na 3:1. „Když můžu, tak jdu dál a zkusím tam míč vždy nějak dotlačit, jít dál a dát gól,“ řekl.