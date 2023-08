Nový ročník okresního přeboru odstartoval velkým překvapením. Nováček ze Zduchovic si totiž vyšlápl na tradičního účastníka soutěže z Luhů. Hosté se dostali do vedení díky proměněné penaltě Kofroně. Čtvrt hodiny před koncem zvýšil jejich náskok Cihelka. Následný nápor sparťanů přinesl pouze snížení z pokutového kopu. „Byl to boj. Takticky jsme utkání asi lépe zvládli lépe. Luhy v závěru tlačily, byly lepší, ale my jsme jejich tlak ustáli,“ uvedl asistent trenéra František Králíček.