Fotbalový okresní přebor dostává zajímavou zápletku. Poslední Zduchovice ještě dramatizují závěr sezony a díky výhře nad Luhy se vrátily do bojů o záchranu. V dalším důležitém souboji ve spodku tabulky došlo na dělbu bodů, takže minimálně kvintet týmů bude mít v posledních dvou kolech o co bojovat.

Tak dramatická situace v okresním přeboru dlouho nebyla. Celá spodní polovina tabulky musí ještě bojovat o záchranu. Mezi třináctým Třebskem a osmými Jincemi je rozdíl šesti bodů. Navíc je o víkendu čeká vzájemný souboj. Do něj ale půjdou oba týmy se shodnou porážkou 1:3 z posledního kola. Třebsko prohrálo doma s již postupujícím Bohutínem, loňský účastník I. B třídy prohrál doma se Starou Hutí.

Domácí nasměrovaly k vítězství proti Jincům už v prvním poločase góly Žižky a Horáčka. Ještě do přestávky sice snížil z penalty Hubrt, ale to bylo ze strany hostů všechno. „Dobrý vstup do zápasu a dva rychlé góly nám výrazně pomohly. Ve druhém poločase jsme se zaměřili na defenzivu a spoléhali na rychlé protiútoky. Ačkoliv si soupeř vytvořil nějaké šance, srovnání jsme nepřipustili a dokráčeli k vítězství,“ komentoval utkání domácí útočník Jan Jílek, který v nastaveném čase přidal pojistku a tím i definitivní razítko na zisk tří bodů.

Velkou zápletku okresnímu přeboru dodaly Zduchovice, které doma porazily Luhy a na posledním místě se přiblížily nejbližším konkurentům na rozdíl jednoho bodu. V dalším klíčovém duelu kola došlo na dělbu bodů, když Březnice remizovala doma s Dublovicemi.

O největší přestřelku kola se postaraly Trhové Dušníky a Nový Knín. Domácí vedli v průběhu druhého poločasu už 3:1, z vítězství se nakonec radovali hosté, když v rozmezí deseti minut otočili skóre na svou stranu. Zvrátit nepříznivý výsledek se podařilo doma také Rožmitálu pod Třemšínem, který přehrál Daleké Dušníky. Souboj rezerv Spartaku a Podlesí musel být odložen.