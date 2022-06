Víkendový program odstartoval v Luhách, kam přijely Trhové Dušníky. Hosté měli parádní vstup do zápasu a rychle se ujali vedení 3:0. Domácí stihli ještě do přestávky snížit. Vstřelený gól v závěru prvního poločasu ale byl v jejich podání vše a po změně stran už další branku nepřidali a prohráli.

Čtrnácté kolo přineslo i dvě velké kanonády. První z nich byla k vidění v Jincích. Lídr okresu si smlsnul na oslabeném soupeři z Třebska a nastřílel mu osm branek – čtyřikrát se trefil Matys, hattrickem mu sekundoval Beneš. Hosté lepili sestavu na poslední chvíli a na hřiště tak musel jít i vedoucí týmu Jiří Funk, který bude brzy slavit životní jubileum a podle svých slov zažil těžkých devadesát minut. „Já se budu honit 50 letech v okrese, ještě s prvním, jsem blázen,“ prohlásil nahlas při své premiéře v sezoně.

Hostům chyběli dva lidi, proto musel jít na hřiště, nicméně i tak se blýskli dvěma góly po úniku. Třebsko nakonec přetrpělo utkání na půdě favorita a prohrálo 2:8. Zápas přinesl i jeden úsměvný moment v podání vedoucího hostů, když mu rozhodčí pískl faul na jeho osobu poté, co se mu zamotaly nohy. Další kanonádu spustil C-tým Sedlčan, jež si doma poradil s Rosovicemi vysoko 9:3. O třetinu branek se postaral Stibor. Jasno bylo už o poločase, kdy domácí vedli vysoko 6:1.

Podlesí stáhlo třígólové manko. Parádní přestřelku ale ovládlo Dynamo

Na výhru Jinců musela reagovat v neděli dopoledne Březnice. Proti Bohutínu ale musela otáčet skóre. Hosté se hned zkraje zápasu dostali do dvoubrankového vedení. „Asi jsme byli hlavou někde jinde, než jsme měli být a nebyli jsme soustředění,“ přemítal Jakub Barek. Právě on se ale postaral i rychlé snížení. Sotva utichla radost soupeře z gólu na 0:2, tak přišlo okamžité snížení. „Standa Soldát vybojoval dobře míč v rohu a já jsem z posledních sil doběhl balon, který vypadl brankáři, a dostal jsem ho do brány,“ přiblížil celou situaci 26letý střelec.

V tu chvíli se začalo utkání postupně otáčet ve prospěch Březnice. „Přestali jsme hrát důrazně, odešli jsme fyzicky. Na začátku druhé půle jsme přestáli hrát úplně. Nevymysleli jsme nic,“ smutnil v dresu hostů Petr Petřík, který už ve druhé minutě otevřel skóre.

Domácí totiž vlétli po změně stran na Bohutín a v rychlém sledu otočili skóre. „V šatně jsme si to o poločase vyříkali. Do toho druhého jsme šli s tím, že budeme držet míč, trošku zjednodušíme hru a pohrajeme si. Všichni jsme se shodli na tom, že se nejedná o fotbal, který chceme předvádět divákům v Březnici a vyříkali jsme si, co je potřeba změnit. Samozřejmě motivačně,“ podotkl Barek.

Sedlec na poslední chvíli otočil duel s Libušínem. Dál živí šanci na záchranu

Hosté sice ještě v sobě vydolovali poslední zbytky sil, větší tlak ale přišel až v úplném závěru a ten Březnice ustála. „Hecli jsme se, ale nevyšlo to. Nedokázali jsme otočit ani vyrovnat. Gólman je taky podržel, chytil tam pěknou střelu, která šla pod víko. Tlak jsme měli větší než oni. Vytvořili jsme si víc šancí, ale neměli jsme sílu na to zakončit,“ smutnil Petřík.

Domácí se tak díky povedenému obratu drží nadále vedoucích Jinců a budou je prohánět zřejmě až do posledního kola. „Určitě jsme rádi, že se půjde trošku do trháku a že na ně vyvineme tlak. Ať ukáží, co v nich je,“ uzavřel Barek. Prvního bodu po více jak dvou měsících se dočkala Kosova Hora. V úvodním jarním kole přetlačila Spartak Příbram na penalty a úspěšná byla i tentokrát, když stejným způsobem porazila Nový Knín. Osmé místo v tabulce si upevnil Nečín, který si doma poradil s o záchranu bojujícími Počepicemi 2:0.

Celý víkend uzavřel duel rezervy Spartaku s Dublovicemi. Hosté vstoupili do utkání lépe. Už ve dvanácté minutě dopravil ve skluzu míč do branky Lomoz. Jeho bratrance Martin Vondrák na něj navázal křižnou střelou k tyči o chvíli později. Menší zápletka přišla v závěru prvního poločasu, kdy Chýla přetlačil gólmana a snížil. „Vezmu si ho trošku sobě na vrub. Míč letěl vzduchem a jak jsem couval, tak jsem se trefil do nějaké díry, trochu jsem zavrávoral a už jsem tam nestihl naběhnout,“ komentoval brankář Dublovic David Burian.

Spartak klepe na postupové brány. Soupeře udolal “výsledkem na patent“

Inkasovaný gól Dublovice probudil a po přestávce zvýšily aktivitu a Spartak měl v obraně problémy. „Těžké hodnotit. Soupeř hrál na rychlé brejky. Vzadu jsme byli starší a nestíhali jsme ho,“ řekl Ondřej Chýla, autor jediné trefy domácích. Příbramští měli sice pár šancí, ale jak pronesl 21letý hráč, tak koncovka je špatná. A když už přišla střela, tak se zaskvěl Burian, který předvedl parádní výkon mezi třemi tyčemi. „Na úroveň okresu dobrý, ale zase šly tři střely doprostřed. Ty by chytil každý gólman,“ glosoval Chýla.

Hosté ke konci přidali ještě dvě branky. Z druhé vlny zakončil útočnou akci Vondrák a na konečných 4:1 z pohledu Dublovic upravil Ballon. Mezitím šel Lomoz ještě na penaltu. Z puntíku ale trestuhodně přestřelil bránu, čímž odmítl vyrovnání bohutínského Petříka na čele tabulky střelců a stále tak na něj ztrácí jeden gól. „Sám se kritizoval, že jí měl dát. Měl ještě víc šancí, co šel i sám a nedal. Mohl mít ještě dva góly,“ ušklíbl se Burian.