Výkop jarní části obstarali hráči v Novém Kníně, který přivítal doma Nečín. Vše podstatné se odehrálo okolo přestávky. Na trefu Stránského ještě dokázal odpovědět gólem do šatny Žaloudek, avšak rozhodující zásah si po přestávce přichystal Zorek. V souběžně hraném utkání došlo na největší překvapení kola v Hřiměždicích. Také tam si diváci počkali na gól až do závěru první půle a měli z něj velkou radost, neboť zásah Janušky přinesl poslednímu celku důležité tři body v boji o záchranu.

I. B třída: Sedlčany vykročily za záchranou vítězně. Nová Ves padla s lídrem

Poslední celek se tak bodově dotáhl na dalšího nováčka z Višňové, který držel v Dublovicích krok se soupeřem do poločasu. Domácí ale pak zkraje druhé půle otočili skóre na svou stranu a de facto rozhodlo. „Utkání se povedlo. První půle byla z naší strany strašná. Hřiště bylo šílené, byli jsme rádi, že jsme před přestávkou vyrovnali,“ přiznal kapitán Sokola Jaroslav Lomoz. Trefy po obrátce definitivně překlopily duel na stranu Dublovic. „Trošku pomohly, na co jsme sáhly, to se nám podařilo,“ pochvaloval si Lomoz.

Další utkání byla vyrovnanější. Střelec Bohutína Petřík vystřelil v závěru tři body na půdě Luhů, které se už musely obejít bez Davida Bohuňka. Obávaný kanonýr změnil v zimě dres a už pálí ostrými za Třebsko, kde se proti rezervě Spartaku postaral o vítěznou trefu. Utkání nakonec skončilo 3:1 pro hosty. Rozdílem dvou branek porazily Petrovice na vlastním hřišti Starou Huť. Největší přestřelka se odehrála v Dalekých Dušníkách, které v derby přivítaly ty Trhové. Domácí vedli už 3:1, avšak náskok ztratili. V poslední minutě rozhodl o dělbě bodů hostující Gasch.

Tři body i bez opor. Podlesí v záchranářské misi porazilo Vestec