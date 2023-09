„Daří se nám víc a víc poslední dobou. Čekal jsem že prohrajeme, ale tohle ne. Do čeho kopli, to ji tam spadlo. My jsme byli jaloví a na góly jim nahrávali,“ pronesl ironicky Funk poté, co rezerva Spartaku nastřílela Třebsku jedenáct branek. „Potřebuješ si někdy zastřílet, když to jde a nahonit skóre. Utkání ze začátku úplně jednoduché nebylo, ale pak jsme dali góly a po poločase bylo skóre 0:6. Kluci se rozstříleli. Nejdřív jsme chtěli dát pět, pak deset a nakonec jsme skončili na jedenácti. Fajn pohodová neděle,“ podotkl s úsměvem trenér příbramského celku Martin Drašnar.

Vraždění neviňátek v Králově Dvoře. Dobříš stoupá vzhůru, výbuch Petrovic

Další vysokou výhru kola si připsalo Podlesí B, které doma rozneslo Dublovice 6:0. Náskok domácích začal narůstat až po přestávce, kdy hostům začaly postupně docházet síly. „Výsledek zápasu byl dán tím, že Dublovice přijely v jedenácti lidech, což je trošku eliminovali od nějakého většího tlaku, což asi rozhodlo,“ mínil vedoucí týmu Petr Hodermarský. Rezervě Kovohutí pomohly i posily z áčka. „Velké plus bylo, že nám přišli pomoct. Bylo nás šestnáct a k tomu kvalita. Hlavně Valta, který tvořil hru,“ pochvaloval si Hodermarský. Kromě Valty si zahráli například Trefný či brankář Zykán.

V dalších zápasech vítězily především domácí celky, které většinou potvrdily i roli favorita. Jince přehrály Březnici 4:1 a stejným výsledkem dopadlo i utkání Nového Knína se Zduchovicemi. Rozdílem tří branek porazila Stará Huť doma trápící se Rožmitál pod Třemšínem. „Naštěstí jsme měli dobrý vstup do zápasu a vstřelili rychlý gól, který nám výrazně pomohl. Klíčová pak byla branka na 3:1 v závěru prvního poločasu, která zlomila odpor soupeře a určila ráz zbytku utkání. Ve druhém poločase jsme už kontrolovali hru a nakonec dokráčeli k pohodlnému vítězství,” řekl trenér vítězů Pavel Hruška.

Dobříš přetavila špatný začátek ve tři body. Trefil se navrátilec Junek

Zcela suverénně pole papírových předpokladů prochází okresním přeborem tým Bohutína. Naposledy se ale doma hodně natrápil s Trhovými Dušníky. Na jejich půdě vyhrál na začátku sezony přesvědčivě 6:2. Tentokrát se ale hrál zcela jiný zápas. I proto, že brankář Zdeněk Krejza nastoupil normálně v bráně a nikoliv v útoku jako v polovině srpna. „Můžu říct, že nejtěžší protivník. Oproti tomu, co jsme s nimi hráli pohár, tak byl zcela jiný tým. Společně se Spartakem zatím nejtěžší soupeři. Podle mě mančaft, který bude v první trojce, když se bude scházet,“ poznamenal kapitán lídra tabulky Marek Binar.