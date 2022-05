OP: Šlágr kola patřil gólmanům, rozhodly ho až penalty. Jince se vrátily do čela

Přetahovaná o první místo ve fotbalovém okresním přeboru nadále pokračuje. Březnice se minulý týden dostala do čela tabulky, tam ale vydržela pouze jeden zápas poté, co doma prohrála po penaltách s Trhovými Dušníky. Toho využily Jince, jejichž duel musel málem také jít do rozstřelu, na poslední chvíli ale vystřelil výhru Molnár. Vysoké venkovní výhry zaznamenaly Rosovice a Dublovice.

Jince se boji vrátily do čela okresního přeboru | Foto: Ondřej Jícha

Kanonýr Deníku KANONÝR DENÍKU: Krása se pěti góly vykoupil za svůj distanc Fotbalová III. třída se začíná hemžit střelci. Na drahlínského Filipa Ježka navázal tentokrát… Přečíst článek > Duel prvního se čtvrtým sliboval atraktivní fotbal. V předčarodějnickém odpoledni se ale odehrála spíš taktická bitva. „Zápas byl odbojovaný. Škoda, že jsme nevyhráli,“ litoval brankář Březnice Matěj Petráň, který přežil dvě velké šance hostů. Na druhé straně šel sám na bránu Valta, na poslední chvíli ale přišel o míč. Obrázek hry se příliš nezměnil ani po změně stran a ve druhém poločase už šancí ubylo. Hosté sice zahrozili, když nastřelili tyč, ale jinak žádná větší šance z jejich strany k vidění taky nebyla. Domácí následně hrozili z autů pomocí hlaviček. „Od 75. minuty se zápas blížil k tomu, že skončí 0:0,“ tušil Petráň. FOTO: Rožmitál v přestřelce přejel Dušníky. Nová Ves zachraňovala remízu Skutečně se tak stalo a za bezbrankového stavu přišel na řadu penaltový rozstřel, ve kterém byly úspěšnější Trhové Dušníky a získaly bonusový bod navíc. „Byli bychom raději, kdybychom měli tři. Celý zápas jsme byli lepší. Šancí jsme měli dost. I tak máme dva body z venku, takže spokojenost,“ zhodnotil brankář hostů Zdeněk Krejza. Zaváhání Březnice mohly doma využít Jince, které dlouho hledaly recept, jak překonat obranu Nečína. Nakonec se jim přeci jen podařilo skórovat. Střídající Provazník, který na utkání přijel z voleje z nohejbalového turnaje, dostal míč do lajny, kde přešel přes soupeře a následně odcentroval. Míč si našel Molnár a nekompromisně vystřelil favoritovi výhru. „Ohromná úleva, protože nás je málo. Každý zápas je těžký. Hrál jsem tužku, ale nakonec jsem přihrál na gól, takže dobrý. Molnár zakončil ze vzduchu naprosto skvěle,“ prozradil jeden z domácích hrdinů Jakub Provazník. Spartak se v Nelahozevsi odmítl osamostatnit na čele Na druhé straně panovalo samozřejmě zklamání. Zvlášť, když Nečín už potřetí na jaře přišel o body takhle v závěru. „Máme hodně zraněných a snažili jsme se zápas ukopat. Kluci už nemohli, měli toho dost. Tady by byl bod zlatý,“ konstatoval smutně kapitán Martin Kubín. V dalších utkáních si Dublovice a Bohutín si s chutí zastřílely na hřištích soupeřů. Sokoli nasázeli Luhům sedm gólů, hattrickem se blýskl Lomoz. Litavan pak přidal ještě o jednu trefu víc a i v jeho dresu se objevil autor tří gólů. Rákosník se prosadil ve druhém poločase hned třikrát. S triem vstřelených branek pomohl Rosovicím k domácí výhře nad Kosovou Horou Pinsker. Spartak si po týdnu opět zopakoval penalty a znovu vítězně, tentokrát proti céčku Sedlčan. V posledním duelu uspěl Nový Knín díky dvěma brankám Slunečka na půdě Třebska.

