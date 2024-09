Osudové spojení trvá už dvacet let. Za dvě dekády působí Funk pouze v Třebsku respektive bývalém Narysově. Mohl jít jinam. Tady ale našel zázemí a pravou vášeň. „Lákali mě i do Drahlína, ale já jsem řekl ne. Třebsko je srdcovka,“ přiznává v současnosti 52letý funkcionář.

Tradiční klub na okresní úrovní by bez něj už takřka nemohl fungovat. Když bylo potřeba, tak šel i bez přípravy na plac, jenom aby doplnil nízký počet hráčů. Na hřišti se ale objevuje sporadicky. Podle vlastních slov tak jednou do roka. „Fotbal mě celkově baví,“ hlásí Funk. Za dvacetiletou bohatou kariéru se mu vybaví nejhezčí vzpomínka na rok 2017, kdy se s Třebskem probojovali do okresního přeboru a v něm už zůstali až do současnosti.

Ač Třebsko nepatří vždy mezi kandidáty na postup výš, tak se Funkovi daří držet stabilizovaný kádr a vždy okysličovat tým. „Žádný recept nemám. Buď to jde, nebo nejde. Spíš je to o tom, že hráči k nám chtějí. Já pak dojedu administrativu. Jsme takoví, že nikomu nebráníme, když chce někdo hrát výš, tak proč ho budu držet,“ nastiňuje sekretář klubu.

Také ho už lákali i na pomoc na Okresním fotbalovém svazu, nicméně s díky odmítl. „Dostal jsem nabídku, ale z hlediska volného času bych to nestíhal. Chci se také věnovat rodině a baráku, což něco zabere,“ upřesňuje Funk. V kontaktu ale s touto institucí zůstává. „Dělám všechny věci týkající se administrativy. Jednání na svazu, a tak dále. Všechno jde za mou,“ dodává vzápětí. Spojení Funka a Třebska bude pokračovat i nadále a třeba klidně i dalších dvacet let. „Dokud to půjde, tak u toho budu, než mě budou chtít nahradit jiní,“ uzavírá vedoucí týmu.