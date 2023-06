Spanilá jízda Petrovic na okresní úrovni skončila vítěznou tečkou. V posledním kole přeboru musely vyhrát, aby mohly slavit postup do I. B třídy, což se jim po výhře nad Dalekými Dušníky podařilo. „Povedl se nám hlavně začátek, pak už to šlo. Nakonec se nám uzdravilo pár hráčů, kteří pro nás byli důležití. Lukáš Sedlák zrovna,“ poukazoval kapitán vítězů Štěpán Štemberk na muže zápasu, jenž dvěma góly položil základ ke konečnému vítězství 3:1.

Jak s předáním poháru pro vítěze okresu? Ve hře náhradní plán i únik z oslavy

Ačkoliv musely hrát v azylu ve Vysokém Chlumci, tak Petrovice proti Dalekým Dušníkům od začátku jasně ukazovaly, že si pohár pro vítěze okresního přeboru nenechají vzít. Od první minuty diktovaly tempo a hostům dovolily jen pár náznaků. „Z naší strany slabý výkon. Trápíme se celé jaro. Vůbec se nám nedaří, přestali jsme dávat góly, naopak když dostaneme, tak se sesypeme naše hra nemá žádnou úroveň. Jak jsme měli nastavené hlavy na podzim, tak teď jsme vypnuli,“ kroutil hlavou kapitán hostů Ladislav Kobík.

Ještě v průběhu jara se rýsoval scénář, že by poslední kolo mezi Petrovicemi a Dalekými Dušníky mohlo být velkolepé finále okresního přeboru. Hosté ale nejen v závěrečném zápase, ale i v průběhu druhé poloviny sezony začali ztrácet dech a nakonec berou třetí místo. „Nechytli jsme začátek jara. Nepovedly se nám nějaké zápasy. Přestali jsme trénovat, i když jsme zimní přípravu šli dobře. Nějak nám přepnuly hlavy a vůbec jsme si nevěřili. Lehkost, kterou jsme měli na podzim, se vytratila po třetím kole na jaře a pak už jsme se jenom plácali,“ podotkl Kobík. Alespoň čestný gól vstřelil v posledních minutách Peták.

Zdroj: Deník/Ondřej Jícha

Velké oslavy domácích tak mohly začít naplno. Okres dlouho nepamatuje, že by v jedné sezoně ovládl jak pohár, tak přebor jeden tým a získal double. „Kousli jsme se trošku. Naštvalo nás, že jsme spadli, tak jsme se chtěli vrátit zpátky do B třídy. V zimě jsme pořádně potrénovali, posílili jsme a šlo to samo,“ řekl Štemberk. „Petrovice si postup zasloužily, šly si za tím od první minuty. Bylo vidět, že nám nenechaly ani metr čuchnout. Gratuluji jim k postupu, ať si to v B třídě užijí,“ uzavřel Kobík.

Petrovice – Daleké Dušníky 3:1 (2:0)

Branky: 14. a 33. Sedlák, 80. Kudrna – 89. Peták. ŽK: 3:1. Rozhodčí: Musil – Drozd, Veselý. Diváci: 100.