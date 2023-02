Po půli nebylo co řešit. Milín si smlsnul na Stodůlkách. Nastoupila hvězda

Odhodlání, kuráž, vůle a snaha vrátit se alespoň částečné k běžnému životu mu v rehabilitačním ústavu Kladrubech dodávaly sílu, aby se vrhl do každodenního drilu v tělocvičně, bazénu a další fyzio procedury. Nicméně pořád je na vozíku. V posledních dnech se mu ale oživila naděje alespoň na to, že by se jeho dům stal bezbariérový. K tomu je ale potřeba vybrat 1,5 milionu korun.

Sbírka na pomoc Suchého odstartovala v úterý a o dva dny později je vybrána třetina. „Je to výborné. Je to skvělé. Je to průšvih jako býk. Počítali jsme s ním, že bude u nás dělat trenéra,“ mluvil za klub Trhové Dušníky Vít Kratochvíl. On jako kamarád samozřejmě přispěl a spolu s ním i další. Možná něco přidá samotný oddíl. „Věřím, že se podaří částka vybrat na bezbariérový dům,“ dodal Kratochvíl.

Suchý přestoupil do Trhových Dušníků loni v létě z Podlesí (před tím působil i ve Spartaku). V novém působišti měl být nejen jako hráč, ale i jako trenér. Do klubu ho přivedl Jakub Pravda, který ho po incidentu v létě několikrát přivezl na trénink či na dokopnou. Nyní všichni v klubu věří, že se podaří potřebnou částku vybrat a Slabému alespoň částečně usnadnit život. Přispět se dá na webu donio.cz a je jedno jakoukoliv částkou. Každá totiž pomůže.