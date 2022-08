Přehled okresu! Kdo změnil dres? Tři týmy mluví o postupu, další by rády střed

O víkendu startuje i nový ročník fotbalového okresního přeboru, ve kterém se představí hned pět nových týmů - dva sestupující z I. B třídy a tři nováčci ze III. tříd. Ambice na postup vyhlásili tři adepti. Rychlý návrat o patro výš by chtěly zažít Petrovice. Spolu s nimi by se chtěly poprat Bohutín a Březnice, která na jaře proháněla Jince až do konce soutěže.

Rušno bylo v létě v Březnici, Třebsku, na Spartaku, V Trhových Dušníkách či Bohutíně. Naopak kádry zůstaly v Nečíně, Novém Kníně či u nováčka z Hřiměždic. Všechny týmy odhalily rovněž sportovní cíle do nadcházející sezony Daleké Dušníky Cíle: Hrát pěkný fotbal, ať na něj chodí lidi. Ohledně postupu nevíme a nemá cenu o něm mluvit

Přišli: Michal Hájek (Slivenec)

Odešli: nikdo Sokol Nečín Cíle: Určitě hrát ve středu tabulky, protože jsme hodně omladili. Máme dost mladých kluků

Přišli: Jakub Váhala, Radek Pinc, Filip Sklenář (všichni Obory), Vojtěch Plavec (Dobříš), Jindřich Žaloudek (Sedlec-Prčice)

Odešli: nikdo Nový Knín

Cíle: Minimálně ta samá pozice v tabulce, jako byla minulý rok

Změny: Kádr zůstal víceméně stejný, ke změnám nedošlo. Březnice Cíle: Hrát o špici tabulky a pokusit se zvítězit

Přišli: Petr Štolba, Vojtěch Zákoucký (oba Rožmitál pod Třemšínem), Jan Vobejda (Rpety)

Odešli: Vladimír Šafránek (Třebsko), Jan Novotný, Martin Novotný (oba Kamýk nad Vltavou) Hříměždice Cíle: Nedělat ostudu a zachránit se

Přišli: Josef Nezník (Podlesí)

Odešli: nikdo Petrovice Cíle: Nemůžou být jiné, než se vrátit zpátky do I. B třídy.

Přišli: Lukáš Sedlák (Kovářov), Jaroslav Paták (Kovářov), Daniel Hanáček (Sedlčany)

Odešli: nikdo Sparta Luhy Cíle: Hrát klidný střed

Přišli: Daniel Hájek (Spartak Příbram)

Odešli: nikdo Třebsko Cíle: Udržet se v okrese, a když to půjde tak v nějakém středu. I kdybychom měli sestoupit do III. třídy, tak je nám to jedno. Začínáme stavět nový kádr od znova.

Přišli: Vladimír Šafránek (Březnice), Nelus Ciuca (Hvožďany), Jakub Hausleitner (Rožmitál pod Třemšínem)

Odešli: Vladimír Jaroš, Bronislav Sládek (oba Podlesí) Spartak Příbram B Cíle: Chtěli bychom hrát v horní polovině tabulky. Fantastické by bylo do pátého místa. Jsme pokorní. Uvidíme, jak to bude všechno probíhat

Přišli: Dvořáček Michal, Myslík Radovan, Jakub Němec (dorostenci), Jan Reichenauer (návrat po zranění), Martin Drašnar a Petr Prýmek (realizační tým)

Odešli: Daniel Hájek (Luhy), Jakub Jezbera, Robert Lagron (oba Bohutín), Martin Nekolný (Trhové Dušníky) (Miroslav Bodnár - realizační tým) Višňová Cíle: Už patnáct let se tam taková soutěž nehrála. Máme nějaká očekávání v podobně záchrany a ideálně hrát střed tabulky

Přišli: Milan Novák (Bohutín), Slavko Lazič (Čakovice)

Odešli: nikdo Dublovice Cíle: Stejně jako vloni hrát klidně

Přišli: Tomáš Vokřál, Lukáš Machač (oba Sedlčany)

Odešli: nikdo Trhové Dušníky Cíle: Chtěli bychom být v první polovině tabulky

Přišli: Jan Neliba, Vladimír Neliba (Podlesí), Martin Nekolný (Spartak Příbram)

Odešli: skončili trenér Kratochvíl, Doubek, noví Pravda, Suchý Bohutín Cíle: Postup o třídu výš

Přišli: Jakub Jezbera, Robert Lagron (oba Spartak Příbram), Jakub Šindelář (Podlesí). Jiří Janošťák a Marek Šedivý (trenéři)

Odešli: Milan Novák (Bohutín) Stará Huť Cíle: Určitě se udržet a hrát standard, střed tabulky

Přišli: Matěj Homolka (Dobříš), Lukáš Snopek (Union Praha), Daavid Koller (Nová Ves pod Pleší)

Odešli: Klucký Jakub (Mratín)

